AMORES. Nesin Elías dijo que está feliz porque aún cuenta con el amor incondicional de sus hijos, Daniel y Judith, tras perder a su esposa y a su hija menor.

Dijo que su secreto para "vivir tanto" fue estar tranquilo ante las dificultades, no pensar en los problemas, no tener deudas, comer poco y sano y, sobre todo, trabajar de lo que le gusta. Así lo hizo y ganó el reconocimiento de su comunidad. Es Nesin Elías, el primer periodista deportivo de Caucete y corresponsal de DIARIO DE CUYO por casi 5 décadas, quien hoy cumple 100 años. Si bien hace bastante que se retiró de su profesión, nunca dejó de mantenerse informado en materia deportiva y de los grandes avances logrados en San Juan. En este marco dijo que nunca imaginó que la provincia se convertiría en una sede internacional del deporte y que esto lo llena de orgullo.

Lo primero que hizo fue pedir disculpas. Es que la tos que lo aqueja desde hace algunos días, producto de una bronquitis, le dificulta hablar. Sin embargo esto no lo detuvo para contar sobre su vida centenaria y su profesión, esa que nació de casualidad y a modo de reclamo. "En Caucete nadie leía el diario, porque en todo el departamento sólo llegaban 4 ejemplares del Tribuna allá por los años '40. Todos los días nos reuníamos con unos amigos en un café a charlar de varios temas. Y veíamos a un hombre que a diario llegaba al mismo lugar y con un diario. Un día se lo pedí y me lo prestó a regañadientes. Entonces me ofusqué un poco y le dije que no era mi culpa que Caucete no fuera importante para el Tribuna, que ni siquiera hablaba de las necesidades de los cauceteros. Y me dijo que hiciera algo para cambiar eso. El hombre era un Graffigna, hermano del entonces dueño del Tribuna. A través de él llegué a trabajar para este diario como corresponsal, abocado principalmente a los temas deportivos. Y seguí después de que don Francisco Montes comprara el diario y pasara a llamarse Diario de Cuyo", contó Nesin Elías.

Reconocimiento. El pasado 7 de junio, Día del Periodista, Nesin Elías fue declarado "Ciudadano Ilustre de Caucete" por parte del municipio.

Por casi 5 décadas, Elías cumplió con esta función, sin descuidar el negocio familiar que fundaron sus abuelos, que pasó de generación a generación y que aún sigue en pie, atendido por su hijo. Y si bien en los '90 se retiró de su profesión periodística, siempre se mantuvo vinculado a las noticias locales de índole deportiva. Es por eso que se atreve a opinar de temas que van desde el fenómeno Messi hasta los logros que San Juan alcanzó. "Siento orgullo de que la provincia sea sede internacional del deporte, algo imposible de imaginar en mi juventud. Es increíble que en San Juan se hayan realizado grandes eventos internacionales como la Vuelta a San Juan, la Copa América o las competencias mundiales de automovilismo y motociclismo. Tampoco imaginé tener obras tan magníficas como el Estadio del Bicentenario, el nuevo velódromo y el Autódromo de El Villicum. Todo esto contribuyó a que San Juan saliera del anonimato y que el mundo nos conozca y tenga en cuenta", sostuvo.

Llego a los 100 años de vida sintiéndome pleno y feliz por todo lo vivido y lo logrado en el largo camino". Nesin David Elías - Experiodista deportivo

Nesin se describe como un hombre trabajador, respetuoso y con la camiseta de Caucete puesta desde 1926 cuando, con apenas 3 años, llegó desde su Buenos Aires natal a vivir en estas tierras. Es por eso que confesó que es un ferviente admirador de las personas que "dan todo lo mejor" para ser fieles a su vocación. Como lo fue Diego Armando Maradona, a quien considera "superior" a Messi. "El Diego fue un tipo auténtico que supo defender la camiseta argentina con el corazón en cada partido que jugó con la Selección. En cambio siento que Messi sólo ve el fútbol como un show para hacer dinero", dijo el hombre.

Fidelidad. Nesin Elías dijo que sigue informándose de lo que pasa en San Juan, el país y el mundo a través de DIARIO DE CUYO.

También dijo que la "falta de corazón" es una de las razones por las que el fútbol local "no camina ni avanza". Sostuvo que no se le puede pedir a San Martín que juegue por amor a la camiseta si la mayoría de los jugadores son "de afuera". "Para que el fútbol sanjuanino avance y ascienda hacen falta comisiones directivas responsables que trabajen codo a codo con los equipos, y que se valore el talento local. Hay jugadores sanjuaninos muy buenos, pero ni siquiera son tenidos en cuenta. Hay un jovencito caucetero que está jugando en un equipo de Nueva York, cuando aquí nunca le dieron la oportunidad", sostuvo.

A la hora del balance, Nesin dijo que tuvo "un buen vivir", con una familia que siempre lo acompañó y con muy buena salud. Dijo que en sus 100 años de vida sólo una vez tuvo la muerte cerca. Fue en los años '60 cuando volcó el vehículo en que viajaba rumbo a La Rioja por cuestiones laborales. "Estuve muerto por varios minutos, no sé cómo seguí vivo. Fue una experiencia dolorosa, pero que me demostró el valor de una amistad verdadera. Don Francisco Montes consiguió que un avión sanitario me trasladara de Chepes a San Juan y hasta me donó su sangre para salvarme la vida", recordó Nesin.