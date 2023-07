El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este lunes una jornada fría y gris, aunque sin precipitaciones. Sin embargo, la garúa dijo presente en varios departamentos y junto a la niebla dificultó la normal circulación sobre todo, en las rutas.

A las 10 de la mañana, con 7.2 grados, el cielo se presentaba cubierto con llovizna y una visibilidad de 500 metros .

Para mañana se anuncia cielo completamente nublado y una temperatura máxima de sólo 11 grados. Esas condiciones se mantendrán estables hasta el jueves y recién el viernes aumentará algunos grados.

Baja visibilidad

Desde Vialidad Nacional informaron sobre poca visibilidad por niebla en :

*RN 20, RN 40, y RN 150 Valle Fértil.

*RN 20 Caucete.

*RN 40 Sur hacia Mendoza. Sarmiento.

*RN 150 Valle Fértil.

*RN 40 Norte hacia Jachal

*RN A 014 Avenida de Circunvalación.

Recomendaciones

*Encienda las luces bajas y las antiniebla, si el vehículo las posee. Nunca utilice las luces altas, ya que producen el conocido efecto espejo, que disminuye aún más la visibilidad al reflejar la luz en la niebla.

*Evite conectar las balizas. Si bien se ven más, también llaman a error, porque su función es alertar que hay un auto detenido.

*Reduzca la velocidad. En algunas rutas observe las marcas de niebla en el asfalto (V invertidas a distancias regulares). Si ve dos signos, la velocidad no debe superar los 60 km/h y si *sólo ve un signo, la máxima debe ser de 40 km/h.

*Pise el pedal de freno antes de ingresar a un banco de niebla, siempre y cuando no tenga un vehículo pegado atrás (una mala costumbre criolla en las rutas). De esa forma se puede advertir a los demás conductores del cambio en la visibilidad cuando aún pueden observar la luz de stop.

*Aumente la distancia respecto del vehículo que lo precede, aunque sin perder contacto visual con él, que sirve de referencia.

*Si el automóvil poseeluces antiniebla delanteras y traseras, úselas.

*No sobrepasar a otros vehículos ni estacionarse sobre la banquina, ya que suele utilizarse como vía de escape en caso de colisiones en cadena.

* Mantener el parabrisas limpio permanentemente