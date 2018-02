Ulises entretuvo a 27 mil almas en el último recital de la Fiesta del Sol.

Compromiso pautado, recital cumplido. Luego de la suspensión del show de Ulises Bueno por la lluvia, la actuación del cuartetero se realizó anoche en el predio del Parque de Mayo, tal como estaba previsto y puntualmente a las 20 por la organización del evento para la Fiesta del Sol. El ídolo cordobés se enfrentó a un cielo nublado, que amenazaba nuevamente con arruinarle la fiesta a unas 35 mil personas (según datos suministrados por Alfredo Nardi, director de Protección Civil) pero la llovizna se detuvo por unos momentos y una vez que entró Ulises al escenario, la alegría de los sanjuaninos fue inevitable. '¡Arriba San Juan!', gritó el cantante y la multitud enloqueció. Vestido de negro, campera de cuero, lentes oscuros y mostrando simpatía para las chicas, el hermano menor de Rodrigo inició la partida con su éxito 'El deseo de mi piel'. El repertorio en general estuvo conformando por los temas má s escuchados como 'Intento', 'Gabriela' y '¿Qué será?', entre otros. El punto de mayor efusividad fue la hora del éxito 'Dale vieja'. Sin embargo, la mala puesta de sonido, no estuvo a la altura del espectáculo y el cantante, si bien fue el protagonista que captó la atención de todos, sus cuerdas vocales llegaban al límite y con dificultad para mantener claridad en la voz. Pese a ello, no le impidió brindar un recital sostenido de una hora y media para el disfrute de sus admiradoras. Cerca del escenario la celebración del show, los espectadores no pararon de acompañar las canciones. "Gracias por bancarnos y no bajar los brazos. Hicimos un esfuerzo grande para poder llegar a Córdoba donde también tenemos compromisos", dijo el ídolo a sus fans, que habían llegado desde Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja y de otras provincias.



El cantante se despidió con el tema 'Ahora mírame'. Pero a pedido de su gente, 'No nos vamos nada', lanzó al aire y después de saludarse con el gobernador Sergio Uñac, quien fue invitado al escenario -el mandatario se sacó una foto con el cantante- terminó haciendo el último bis, una canción del sanjuanino 'El Yeyo', el hit 'Soy'. Después se reunió con sus músicos a sacarse una selfie en el escenario.

El gobernador Uñac fue invitado a saludar y sacarse una foto con el cuartetero.

Las fans sanjuaninas conservan el sentimiento por Rodrigo y lo llevan presente.





Piñas van y piñas vienen



Hubo un intervalo para descansar, por unos minutos, pero en ese momento, cerca de la zona del mangrullo, se produjeron disturbios y peleas entre los espectadores. La Policía intervino para retirar a los revoltosos. Uno de ellos perdió el calzado. En otras circunstancias, la Policía se llevó detenida a otra persona antes de comenzar el show.



Maltrato a la prensa



Varias situaciones e inconvenientes producidas por desprolijidades organizativas perjudicaron el trabajo de la prensa. Cruces y discusiones entre periodistas y fotógrafos acreditados con los agentes de seguridad privada y oficiales de Policía, quienes impedían el acceso al campo donde se concentraba el público para la cobertura del recital.



FOTOS MARCOS URISA.