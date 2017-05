Promociones. El grupo suele hacer campañas para invitar a que más gente se afilie a la mutual. Reparten folletería y ahora hicieron una promoción especial.

‘Somos pocos y nos necesitamos mucho‘, es el lema del Centro Mutual Rh negativo de San Juan. Hoy, esta institución que nuclea solamente a 1 de cada 10 sanjuaninos que tienen este factor sanguíneo cumple 40 años. En este contexto, las autoridades dijeron que lanzaron una campaña para que más personas se adhieran, pues ser parte de esta institución les puede salvar la vida (ver página 11). Esto, porque la Mutual es una organización que agrupa a personas con Rh negativo y funciona como un banco de donantes para que quienes tienen este tipo de sangre, que en Latinoamérica representan una minoría, puedan donar y a la vez recibir donaciones en caso de una operación o una urgencia.



El Centro Mutual Rh negativo fue fundado el 7 de mayo de 1977. Se creó por iniciativa del doctor Arturo Sicardi acompañado por un grupo de médicos, entre los que se encontraban Héctor Farina, Antonio Archilla, Alfredo Avelín y un pequeño número de personas con este factor de sangre. Su creación fue con el propósito de solucionar la falta de donantes en caso de necesidad de transfusiones y ese es el fin que aún persigue. Es que ante la necesidad de sangre, los socios pueden conseguir los donantes necesarios sin grandes problemas.



Actualmente, según estimaciones que maneja la institución en San Juan cerca del 10% de la población es factor Rh negativo. Es decir, que casi unas 74.000 personas son de este factor.

Es por esta baja cantidad de sanjuaninos que tienen esta sangre que desde la mutual resaltan la importancia de estar nucleados en este grupo. De estas 74.000 personas solamente el 10% forman parte de la mutual. ‘Tenemos unos 7.500 afiliados. Somos pocos, y es por esto que hacemos una promoción durante mayo para incentivar a las personas a que se adhieran‘, dijo Norma Taddey, la presidenta del Centro Mutual.



Según los voluntarios de la Comisión Directiva el crecimiento de la mutual no es significativo de año a año, en cuanto a la cantidad de afiliados. Para ellos esto se debe a que la gente no tiene conciencia de la actividad, y en muchos casos no conoce a la institución. ‘Hace unos años empezamos a salir a buscar donantes. Hubo épocas que hasta íbamos a las hemoterapias de los hospitales y promocionábamos el centro. Hace 5 años no llegábamos ni a 4.000 afiliados y logramos que esta cifra crezca‘, dijo Taddey, y remarcó que suelen hacer campañas con folletería, charlas y hasta actividades solidarias para darse a conocer.



Claves

Cómo asociarse

Para ser parte del Centro Mutual Rh negativo el interesado deberá completar una ficha de inscripción con todos sus datos personales y presentar los análisis que allí se indican. Estos análisis son los mismos que hacen en el Iphem cuando asiste voluntariamente a donar sangre, es decir que se pueden hacer gratis. Para la inscripción también deben presentar documento de identidad y una foto carnet.



Categorías

El Centro nuclea a los asociados en tres categorías. Los Activos A, son los socios a quienes los análisis y la edad los habilitan a ser donantes. Los Activos B, son los tutores o padres (Rh positivo), en representación de menores Rh negativo. Estos no reciben los beneficios , pero sus hijos sí. Otra categoría es la de Activos C, que son los mayores de 21 que no pueden donar. Ellos deben asociar a un Activo A, para ser parte.

Socios donantes

El tiempo mínimo entre donaciones es de 6 meses. En este lapso, el socio puede donar a un Rh negativo que no sea socio de la mutual, pero debe comunicarlo dentro de las 48. Esto para evitar que se cuente con él por alguna urgencia. Los socios tienen turnos, en los que le puede o no tocar dar sangre. En esos periodos ellos deben certificar si tienen algún impedimento, como alguna enfermedad o viaje.

Quiénes pueden

Para la donación de sangre hay una serie de requisitos que se debe cumplir. El donante debe tener entre 18 y 63 años, pesar más de 50 kilos, sentirse bien de salud, no padecer alguna enfermedad que sea transmisible por sangre, no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales, no consumir drogas endovenosas y no haberse realizado recientemente (en un año) un tatuaje .

Necesidad de sangre

Ante la necesidad de sangre, el solicitante deberá presentar el pedido del médico. Este debe indicar nombre del socio, lugar de internación, cantidad de donantes, lugar y fecha de extracción. Para esto la mutual tiene guardia todos los días, las 24 horas. Para los donantes, la mutual le da todos los materiales descartables para la extracción y todas las donaciones se hacen en las hemoterapias.

Madre Rh negativo

Las mujeres Rh negativo embarazadas de un bebé con factor Rh positivo deberán colocarse la vacuna Gama Globulina. La vacuna debe ser colocada 72 horas después del parto o la pérdida del niño. Es que, caso contrario podría quedar sensibilizada al pasar por su torrente sanguíneo la sangre de su hijo, lo que podría generar graves problemas de salud, en el siguiente hijo que tenga sangre Rh positivo.



Promoción durante mayo



El Centro Mutual Rh negativo lanzó una promoción durante mayo para que más personas sean beneficiarias. “Durante este mes, los que se asocien no pagan inscripción y las 3 primeras cuotas son gratuitas”, dijo Norma Taddey. El centro está ubicado en avenida Córdoba 459 (Este) y se financia con la cuota de los afiliados. Con ese dinero se paga el sueldo a los empleados y al mantenimiento de la sede.



Los adultos pagan $50 por mes y los menores solamente pagan $100 por año. Mientras que los adultos que paguen adelantado el año completo se les hace un descuento de 2 cuotas. La sede funciona de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20, para más información llamar al 4228988.