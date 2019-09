Postura. Mauricio indicó que apuesta a desarrollar su empresa en San Juan ya que la calidad de vida es mucho mejor que en otras provincias e incluso que en otros países.

Mauricio es socio fundador de Trazalog, una empresa abocada al desarrollo de software para diferentes Pymes industriales. Lo primero que indicó el programador sanjuanino de 44 años es que la industria local atraviesa un momento de gran cambio, la denominada "transición" a las nuevas tecnologías y a la utilización de sistemas adaptados específicamente a los procesos particulares de cada compañía. "La nueva generación de líderes tenemos la ardua tarea de llevar la industria a su plenitud tecnológica. Es decir, que debemos llevarla a cambiar los procesos de producción para obtener la mejor calidad posible y así ser competitivos a nivel internacional y venderlos en otros países", consideró. Y continuó: "Con la llegada de la gran minería cambió la conciencia que tenía el gobierno local sobre el desarrollo industrial, y eso se puede ver claramente en el crecimiento del industrial sanjuanino. Debido a esto, mi expectativa para la provincia es muy buena, porque no sólo hay capacitaciones y formación permanente, sino también una gran serie de herramientas de financiación que permiten seguir apostando. Desde hace 10 años el crecimiento viene siendo muy fuerte y creo que en 10 años más la actividad industrial sanjuanina va a incorporarse totalmente al sistema 4.0".



El dueño de la compañía de software local posee un concepto "moderno" en lo que se refiere a formación de líderes, ya que insiste en que hay que sembrar la semilla del liderazgo en cada una de las personas con las cuales se trabaja. "Me he capacitado mucho en este tema, he realizado cursos, leo mucho y ahora estoy profundizando con un libro que se llama Liderazgo al estilo de los jesuitas. Esto me sirve mucho, porque entiendo que no soy líder por ser el fundador de la empresa, cada uno debe ser líder en su sector. Desde la persona que lleva un cheque al banco hasta el que está armando un programa nuevo, eso nos lleva a crear cosas impresionantes que benefician a todo el mundo, sin dejar de lado el aspecto económico, que es fundamental".



El programador de sistemas recibido de la UNSJ insiste en que existe una gran apertura de las generaciones pasadas hacia los jóvenes que manejarán a futuro la industria sanjuanina, ya que la nueva camada es la que trae incorporada el uso de la tecnología y los nuevos sistemas de producción: "Noto mucho esta situación cuando vamos a las empresas a explicar un nuevo software. Por lo general, el dueño de la compañía nos manda a hablar con el hijo, o con alguien mucho más joven, que son quienes están a la vanguardia en estos temas, o incluso son los que propusieron la necesidad de contar con un nuevo sistema para poder mejorar".



Y agregó: "A su vez, nuestra compañía está abocada específicamente a este sector de pequeñas y medianas empresas, desarrollamos programas que pueden ser operados mediante un celular, los jóvenes manejan todo con el celular. Ya no hace falta comprar 15 computadoras para poder ser más eficientes".

On-line. La empresa Trazalog sólo utiliza internet para vender sus productos, un punto que se ve afectado por la escasa inversión en conectividad que existe en San Juan.

Pérez también indicó que la joven camada de dirigentes e industriales sanjuaninos debe lograr que se estructuren nuevas redes de trabajo en la provincia, para poder mejorar en materia de costos, innovación, logística y convivencia entre empresas. "Los jóvenes debemos entender que somos parte del mismo ecosistema, y es algo en lo que nuestra rama de la Unión Industrial está trabajando mucho a través de charlas, de cenas y de compartir experiencias. A esto yo le llamo vulgarmente intercambio de figuritas para potenciarse, ganar mercados, entenderse y sobre todo generar negocios modernos".





10 es la cantidad de años que Mauricio determina que faltan para que la industria sanjuanina se consolide íntegramente como 4.0.