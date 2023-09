"Tuve que pagar un sistema de alarma para sentirse segura porque la Justicia nunca me dio un botón antipánico a tiempo", comenzó relatando la mujer de 40 años, quien hace más de un año se separó de su marido, que la violentó durante 26 años. La víctima, quien pidió no ser identificada para su resguardo, hasta declaró que después de haber denunciado ante Cavig, las repetidas situaciones de violencia, sólo le impusieron al sujeto una perimetral que no se cumple porque el hombre continúa hostigándola mediante el celular y porque ambos trabajan en el Centro Cívico.

A.A. (44) conoció a su esposa cuando ella tenía 18 y él 22 años y en ese momento, decidieron formar una familia, pero sin saber el calvario que viviría la mujer, según su testimonio a este medio. En sus palabras, asegura que pese a haber tenido tres hijos, quienes actualmente tienen 25, 19 y 7 años, su marido nunca dejó de golpearla. "Él es borracho, tiene problemas de adicciones y jugador compulsivo. Con todo eso, lidiaba los fines de semana cuando se desaparecía y volvía en un estado deplorable. Soporté mucho porque me prometía que iba a cambiar. Yo no estaba bien", reconoció ella, quien una noche de julio del 2022 estaba durmiendo junto a su hija de 7 años, que tiene hipoacusia y llegó su esposo ebrio. "Mi hijo del medio se había ido con la llave y no podía abrirle; él (por A.A.) pensó que no lo quería dejar entrar y reventó la ventana de una piña", lamentó.

Desde ese momento, el miedo de que peligre la vida de ella y de su hija, la motivó a radicar la denuncia desconociendo que comenzaba una nueva etapa de asedio. "Lo denuncié en Cavig, le impusieron una perimetral pero seguía con las visitas con mi hija menor. Ella me pidió no ir más porque él se desaparecía los fines de semana y le tenía miedo; a mi hija también le ha pegado", destacó y aclaró que también tiene judicializada su causa en el Tercer Juzgado de Familia, a cargo de Esteban de la Torre.

"Me debe 10 cuotas alimenticias. Pero ya decidí no enviar más a la niña porque sale de mi bolsillo enviarla en remis y a eso se le agrega el miedo que tengo que le pase algo cuando está con él. Ella no quiere ir más", remarcó.

Actualmente, existe una perimetral que impide el contacto por cualquier medio pero A.A. lo incumple, ya que le envía mensajes intimidatorios y recién este último domingo le dieron un botón antipánico. "Yo pagué un sistema privado para sentirme segura pero en Cavig me dijeron que no pueden hacer nada porque me tiene que amenazar de muerte o golpear. Él va a venir a terminar conmigo, esperan que me mate", dijo con la voz quebrada.

La damnificada también contó que su ex recurrió a su enfermedad (tiene lupus) para fundamentar porqué debe obtener la tenencia de la menor. "Junto a su hermana llamaron al 102 y los profesionales me dijeron que tanto la niña como mi hogar están en perfectas condiciones. Me discrimina por tener lupus y eso es otro golpe bajo", aseveró.

Finalmente, recordó cuando hace 4 años se separó y su hijo mayor le dijo: "Mami, no volvas". "Pero yo lo perdoné y volvimos porque aposté a la familia y le creí que iba a cambiar pero todo siguió igual. Ahora quiero que esta película de horror termine", expresó agotada.