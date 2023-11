Este miércoles, luego de que se diera a conocer un fuerte aumento de casos por la bacteria Streptococcus Pyogenes, el Jefe de Infectología Infantil del Hospital Rawson, Emilio Galdeano, habló al respecto y confirmó el deceso de 3 personas en San Juan y específicamente en el área pública, ya que no tienen datos de la parte privada.

Esta bacteria puede causar desde infecciones leves hasta enfermedades muy graves y mortales. Así, la misma puede producir faringitis, que al estar acompañada por una erupción en la piel, pasa a ser “escarlatina”. O puede dar lugar a neumonías, infecciones localizadas en músculo, hueso o articulaciones (que se conocen como fascitis, osteomielitis y artritis) e infecciones diseminadas en la sangre.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública aseguró que, en lo que va del año, se han confirmado 487 infectados y 78 muertos. En San Juan, el especialista confirmó que entre octubre y noviembre, hubo 18 casos, de los cuales fallecieron 3; se trata de personas adultas mientras que en niños, la bacteria se manifestó en 10 pacientes, en lo que va del 2023, según el registro del área pública.

Galdeano confirmó que se trata de una enfermedad "muy común" en los niños y "poco común" entre los adultos. "Esta bacteria produce faringitis. Es muy sensible a la penicilina, por lo que el tratamiento es en base a eso", destacó.

"Desde el año pasado hemos estado recibiendo información de Salud Pública sobre la mutación de un gen que hace que sea más virulento y trae aparejado una enfermedad invasiva. Lo que invade otras partes del cuerpo y produce infecciones severas", explicó y agregó que puede derivar en Neumonía, Encefalitis, Meningitis, entre otros.

Amplió detalles, advirtiendo que los síntomas son: dolor de garganta y fiebre. "Como si fuera una gripe. Lo importante no es automedicarse y consultar al médico. Actualmente hay tests rápidos que en una hora están. Es un hisopado inmediato y por ser de alta sensibilidad, si está contagiado es positivo y si no, negativo. No hay confusión en eso", cerró.