Según informó la profesora Mónica Gutiérrez, Directora de Gabinetes Interdiscisplinarios del Ministerio de Educación de San Juan en Radio Sarmiento, la escuela San Juan Bautista suspenderá durante 48 horas todas las actividades debido a la detección de al menos 5 casos positivos de coronavirus.

Cabe recordar que el mencionado establecimiento educativo todavía no reanuda el ciclo lectivo y al detectar los casos positivos en el personal docente y no docente, la actividad se retomará el próximo 29 de marzo.

"No sabemos con exactitud la cantidad de casos, hasta ayer eran 5 personas de personal docente y no docente, pero esperamos los resultados de otras personas que son contactos estrechos", indicó Gutiérrez. Y agregó: "no hay alumnos contagiados porque el ciclo todavía no inicia en la Escuela San Juan Bautista".

La funcionaria del Ministerio de Educación indicó que al aparecer tres casos en un establecimiento debe suspenderse la actividad en todo el establecimiento. "En caso de que aparezcan dos casos, se debe generar el aislamiento de la burbuja según indica el protocolo, al ser más de tres, se debe aislar toda la escuela. Lo que está haciendo ahora el Ministerio de Salud es analizar si dentro de esa burbuja se cumplió con el uso de barbijo, si se cumplió el distanciamiento social y lavado de manos".