Luego de la implementación del regreso gradual a las clases presenciales, el ministro de Educación, Felipe De los Ríos, pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. El funcionario repasó el cronograma, habló de un eventual impacto de la variante Delta y las repitencias, entre otros temas.

- ¿Cómo se llegó a la decisión de ir a la presencialidad?

- Llegamos a las vacaciones de julio y nos encontramos con el 98 por ciento de docentes con la segunda dosis. Eso nos hizo pensar que ya estaban dadas las condiciones para propiciar el regreso gradual de la burbuja dos a la uno en tandas del 33 por ciento, sumado a la vacunación de los alumnos con comorbilidad de 17 años hacia arriba y, luego, de los de 12 años hacia arriba.

- ¿Cómo quedó el cronograma?

- Esto comenzó el lunes (pasado) y el próximo miércoles pasa el segundo grupo de 33 por ciento de alumnos y al siguiente miércoles el último 33 por ciento en 14 departamentos en las escuelas de menor matrícula. Nuestra propuesta ha sido diferenciar, cosa que las instituciones de menor matrícula lleguen a la presencialidad cuidada plena en la tercera semana, y ahí comenzamos con las de mayor matrícula.

- ¿Ahí entran las escuelas del Gran San Juan?

- Claro, porque tienen las escuelas de mayor cantidad de alumnos. Entre la última semana de septiembre y la primera de octubre deberíamos tener resuelta la implementación de la presencialidad cuidada plena.

- Después del fin del ciclo lectivo del 17 de diciembre, ¿habrá algún acompañamiento?

- Cuando termine enero, en la primera semana de febrero ya vuelve el Prasir (Plan de Reinserción de Alumnos en Situación de Riesgo) con este fortalecimiento para los alumnos del 2020, que están con promoción acompañada en la Universidad o que están con la Unidad Pedagógica Temporal en el pasaje de un año a otro. Con los del 2021, que tuvieron una asistencia de baja intensidad, lo llamamos fortalecimiento pedagógico. Tiene dos aristas: la primera, ir a la casa a tocar el timbre para preguntar cuál es la razón por la que se desvinculó de la escuela. Este niño que no pudo estar vinculado a su grupo de clases por distintas razones va a tener una o varios profesionales para achicar la asimetría de aprendizaje.

- ¿Cuántos casos necesitan esta intervención profesional?

- En primaria son 4 mil alumnos sobre casi 78 mil. En el caso de la secundaria, son 2 mil. Cuando el chico llegue al aula de primaria, encontrará un maestro nivelador para resolver su desvinculación de este año, porque lo anterior está abordado con Prasir. Cuando ya se niveló, se suma al grupo de clases que ya estaremos con presencialidad cuidada plena. En secundaria, de los 10 espacios curriculares, vamos a priorizar los que permiten seguir aprendiendo: lengua, matemática, física y química. Estos 6 mil chicos que se desvincularon del sistema deben tener, en esta vuelta a la presencialidad cuidada, un modelo de integración con más oportunidades.

- ¿Le preocupa el arribo de la variante Delta del coronavirus?

- La variante Delta va a llegar y la intermitencia va a ser parte de lo que le va a suceder a todo el planeta. Suspenderemos la actividad de una burbuja cuando llegue la necesidad.

- Por ejemplo, aparecen casos de variante Delta en una escuela de Capital, ¿cómo se actuará?

- La burbuja sería todo el curso, porque no tendríamos semana uno ni dos. Suspenderemos allí y procederemos a la aplicación del protocolo. Nos va a encontrar mejor, con la vacunación a los adolescentes. Mientras más chicos estén inoculados, mejor nos irá

- Siguiendo ese ejemplo, ese curso tendrá clases de forma virtual...

- Por eso, la virtualidad tiene que seguir, en la medida que sea necesaria, no en la medida de seguir en simultaneidad.

- Entonces, el resto de los cursos de esa escuela continuarán de manera presencial, salvo que escalen los casos...

- Claro. Salvo que vayan escalando los casos.

- Es decir, va a haber cierres puntuales...

- Si llegase a ser el caso.

- ¿Cómo se va a trabajar el tema de la repitencia?

- Al no cumplir con los 10 ejes temáticos previstos, los alumnos deberían haber quedado físicamente en el aula anterior y todo el sistema se hubiese retrasado un año. Físicamente, estar en la división siguiente, no significa no tener pendiente algo académico. Esto lo está resolviendo la promoción acompañada o la unidad pedagógica temporal.

- No va a haber repitencia...

- Que no haya repitencias, no significa que la promoción es automática.

- ¿Cómo es eso?

- Yo estoy en el próximo año, pero tengo una deuda académica que la tengo que resolver, o con Prasir, en la escuela secundaria, o lo resuelvo con mi maestra en la primaria, con la unidad pedagógica temporal 2021.

- Puede pasar que, en ese acompañamiento, no se salde esa deuda pedagógica...

- En ese caso viene el fortalecimiento pedagógico, que ya está instrumentado para estos 6 mil chicos, y que se incorporarían esos maestros o tutores a resolver estas circunstancias.

"Con el equipo hemos puesto lo mejor de nuestro profesionalismo en esta pandemia".

- Ergo, no se va a dejar que el chico repita...

- El tema es que aprenda. ¿Qué se saca de la repitencia? ¿Mejores ciudadanos con mejores opciones de vida o que tienen la posibilidad de abandonar el sistema? La repitencia no es una solución, es un problema. Entonces, lo que hay que propiciar es la enseñanza y el aprendizaje. No van a haber alumnos que no dejen de aprender.

- ¿Qué evaluación hace del caso de una docente de Buenos Aires que trató de imponer su mirada política a un alumno?

- Cuando los docentes tenemos la condición de perder la estabilidad emocional, es el momento de pedir ayuda. Cuando prevalecen situaciones radicalizadas, de un lado o de otro, no hay aprendizaje, hay incomunicación.

- ¿El Presidente, de alguna manera, avaló tal comportamiento?

- No sé si lo avaló. Sí hizo referencia a una herramienta metodológica que es el debate.

- Pero en este caso no se dieron las condiciones de un debate...

- La apreciación de nuestra máxima autoridad puede haber tenido en cuenta algún aspecto y no toda la integralidad, pero el ministro (de Educación de la Nación, Nicolás) Trotta y la ministra de Educación de esa provincia tomaron la decisión que corresponde.

- Trotta dijo que se opone al adoctrinamiento, ¿comparte esa postura?

- El adoctrinamiento es parte de otro escenario, no es propio del arte de la enseñanza en la escuela. La reflexión, la creatividad son parte de la enseñanza.

- Si se hubiera dado en San Juan, ¿usted hubiera apartado a la docente?

- Lo hemos hecho en otras circunstancias, no por esta condición, porque entendemos que hay que cuidar al alumno.