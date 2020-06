María Juliana Cuello tiene 20 años y, luego de varias cuestiones personales, finalmente podrá terminar la secundaria en el Colegio Provincial de Concepción. Justamente por este logro y esfuerzo es que se sumó a una red solidaria con alumnos de otras instituciones educativas para dejar una huella destacada tras su paso por la escuela. Así consigue y presta ayuda tanto a compañeros como a personas desconocidas.



Todo comenzó con la propuesta de su profesor de Filosofía, Federico Cánovas. Ni bien el docente les hizo llegar la inquietud a sus alumnos de conformar una red solidaria, María Juliana no dudó en sumarse. Fue así que de inmediato recurrió a las redes sociales para poner en marcha una campaña solidaria. "Con los demás chicos de las otras escuelas armamos un grupo de Whatsapp para conseguir donaciones y yo comencé a pedir colaboración a través de mi Facebook. Me sorprendió mucho la gente que me contactó, tanto para colaborar como para pedir ayuda con alimentos. Me siento muy bien por ver que esta pequeña tarea que estamos haciendo sirve para llevar alivio a la gente", dijo.

"La cuarentena nos afectó a todos por igual, por eso estoy convencida de que no hay que sentir vergüenza por pedir ayuda".

La joven contó que además de ayudar a personas desconocidas, también lo hizo con algunos compañeros que no tienen Internet o recursos para imprimir las guías de estudio. Ella se encargó de imprimirlas y fotocopiarlas para entregarles este material de estudio y que no se atrasen con las tareas escolares.



El espíritu solidario de María Juliana no sólo trascendió puertas afuera. También se vio reflejado hasta en su propia casa. La fuente de ingreso para la familia es la verdulería que tiene su papá. Pero, como el hombre es mayor de 70 años, ella decidió tomar la posta y atender el negocio.



"No quise que mi papá se expusiera al riesgo de contagiarse de coronavirus por eso decidió yo trabajar en la verdulería. Es una forma de agradecerle y devolver parte de todo lo que me dio, y de seguir mi campaña solidaria. A los clientes les pido donaciones para las personas más necesitadas", comentó la chica.



A esta alumna siempre le gustó realizar tareas pensadas para el bien común. Es por eso que también forma parte de un Club Ambiental con el que, entre otras actividades, realiza plantines para donar.



Entrega personal

Juliana entregó personalmente la mercadería, ropa y calzado que recolectó a través de las redes sociales a un grupo de rehabilitación de adicciones.