El Instituto Nacional de Prevención Sísimica informó a través de su página web sobre un evento sentido en la noche de este miércoles con epicentro en el vecino país de Chile y que se sintió en San Juan.

Tuvo lugar a las 20:48:02 y fue en una zona muy cercana a Coquimbo. En rigor, el epicentro fue 340 km al NO de San Juan; 403 km al NO de Mendoza y 49 km al SO de Coquimbo.

La Magnitud, en la Escala de Richter, fue de 6,6°, a una profundidad de 10 kilómetros.