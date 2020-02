Durante la mañana de hoy, en rueda de prensa, desde OSSE dieron a conocer diferente planes de pago con beneficios para aquellos usuarios que han sufrido atraso en el pago, generando una deuda.

Las alternativas para ponerse al día:

- Pago de contado del total de la deuda, con una quita del 50% sobre los intereses.



- Planes de pago hasta 4 cuotas, sin interés.



- 12 cuotas, con interés mensual del 4%



- Hasta 36 cuotas, con un interés del 4,5%



- Hasta 60 cuotas, con 5% de interés

Según se informó, el pago se puede realizar con débito, en efectivo o tarjeta de crédito del Banco San Juan, hasta 6 cuotas sin interés. Los interesados pueden abonar en casa central, de 7.30 a 15, en delegaciones del interior u oficinas de Rawson, Rivadavia o Centro Cívico.

"Históricamente hemos tenido una cultura del no pago del agua, como si debiera ser gratis como el aire y no es así. No es el agua de napas o río, es agua que debe ser tratada para el consumo humano y distribuida manteniendo la calidad y con presión. Esto implica un costo", dijo fernando Moya, gerente comercial de OSSE.

Además, aseguró que se incrementarán las restricciones y cortes de servicio para aquellas personas que no estén al día con la boleta.