La muerte de Braian Gabriel Rodríguez, de 24 años, despertó en su familia tanto dolor como indignación por la atención médica para el joven, al punto que acusan que hubo abandono de persona en el fatal desenlace y prometen llevar el caso a la Justicia en lso próximos días.

Un amigo muy cercano al padre de Braian, Fernando, relató que el joven tenía problemas crónicos con el funcionamiento de sus riñones, por lo que debía asistir a diálisis desde hace 2 años aproximadamente, y que hubo una sucesión de hechos que desembocaron en el fallecimiento del joven en su casa en la madrugada de hoy viernes, media hora después que un servicio médico del 107 le colocara una inyección y permaneciera en la calle, sin intenciones de ingresar a la vivienda. “Estuvo parada una hora y media la ambulancia en la puerta. Entraron a verlo un segundo y luego se fueron a la ambulancia otra vez. Braian murió en los brazos de sus hermanos. Supuestamente no lo llevaban al hospital porque no había camas disponibles”, aseguró la fuente.

Según lo descripto por este hombre, que estuvo en todo momento con la familia, Braian debía dializarse periódicamente y los problemas renales estaban afectando a otros organismos, como el corazón. Así fue que en una visita a Urgencias del Hospital Rawson por una descompensación, el joven que residía con su familia en el Barrio Del Prado, Chimbas, también fue testeado por coronavirus y dio positivo. Agregó que durante varios días no sabían la evolución de joven, hasta que el pasado lunes, luego de un análisis en el que no se le detectó Covid-19, fue dado de alta. Al día siguiente volvió a ser internado por problemas de respiración. Ayer jueves regresó a su casa pero seguía sin sentirse bien.

“A la hora que lo trajimos, tuvimos que llamar de nuevo a la ambulancia. Vinieron, nos dieron un par de consejos de como sentarlo y se fueron. Llamamos de nuevo a las once menos diez de la noche y a las once y veinte estaban ahí. Pero pedían que lo sacáramos a Braian, ellos no querían entrar”, aseguró Fernando.

Y completó su versión: “Braian no podía caminar. Entraron sólo para ponerle una inyección, que no sabemos que es y regresaron de nuevo a la ambulancia. Media hora después Braian pide que lo llevemos al baño y ahí se cayó de golpe. Falleció en los brazos de los hermanos. Les avisamos a los de la ambulancia para que lo reanimaran y no se cuanto tiempo perdieron porque no sabían abrir la bolsa del respirador. Tampoco querían meter la camilla a la casa y fue la misma gente que se acercó la que metió la camilla”. Aseveró que “lo llevaron ya muerto desde la casa” y aclaró que no hubo ninguna agresión al personal de la ambulancia o que tuviera que intervenir la policía, "como ha salido en alguna publicación. Es más, quiero agradecer por la ayuda que nos dieron después una mujer de Criminalística y un oficial de la Comisaría 17”.

Fuentes policiales informaron que a la 1,25 de este viernes ingresó en ambulancia 107 interno 11 -a cargo de Rolando Luna- Braian Gabriel Rodríguez y lo hizo ya sin vida al Servicio de Urgencia de Hospital Rawson, constatando el fallecimiento el médico Walter Elizondo.

Fernando dijo que acompañó a los familiares de Braian en otro vehículo y que la indignación fue mayor cuando vieron camas vacías en el servicio de urgencias. “Ahora estamos con todo el tramiterío para que nos den el cuerpo en la morgue. Por pedido de la madre, vamos a velarlo”, concluyó.