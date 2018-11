Las chicas quieren divertirse. Parte del grupo del taller de "Bailoterapia" que ayer concurrió al acto de cierre de las actividades en Rivadavia. Ellas están preparando un gran show para mediados de diciembre como clausura de esta temporada. ya están preguntando por las colonias de verano.

Están "uniformadas" para presentarse como uno de los espectáculos en el cierre de actividades del año de los talleres de Adulto Mayor que se realizaron en Rivadavia y el intenso calor no las acobardó para concurrir al compromiso en el polideportivo del Barrio Aramburu.



Ante la pregunta "¿Por qué Bailoterapia entre tantas propuestas?", las respuestas por suerte no son igual de obvias. Paula Montello afirmó que ella y otras compañeras más necesitaba salir de una situación estresante. "Tuve cáncer y necesitaba hacer algo para despejarme. Probé porque me gusta bailar y la verdad es que es un taller muy integrador".



Mirta Arregui indicó que la agilidad que consiguió no es sólo física, sino también mental y por eso se anima a jugar a la pilladita con su nieta, con lo que se siente más compinche.



"Diría que en general, cambiamos las faldas largas por las calzas. Básicamente lo que cambiamos fue la actitud", indicó con precisión Margarita Espejo, una de las pioneras en el taller que comenzó el año pasado y al que actualmente concurren 42 personas, todas mujeres, aunque está abierto para todo adulto mayor.



Las clases, en el salón del SEC de General Acha a metros de Laprida, son dos veces por semana y cada una dura dos horas. La primera parte consiste en charlar en grupo. Puede ser un tema personal o uno general. Y en la segunda, el que habla es el cuerpo, al ritmo de 3 estilos: bachata, salsa y chachachá. "No es lo mismo que una clase zumba. Acá no hay impacto", aclaró Mirta, quien vuelve a elogiar su elección: "Nos hace sentir que podemos levantar la autoestima, la memoria y la destreza"





Una tarde especial. El cierre de actividades de los talleres de Rivadavia convocaron a una gran concurrencia.

Siga el baile. Debido al calor, el acto comenzó con los últimos momentos de luz solar.







Gran cierre



Está previsto que para mediados de diciembre, las 42 integrantes de Bailoterapia realicen un espectáculo para celebrar el segundo año de actividades.



Vida social



Un punto en común que contaron las consultadas es que renovaron su vida social. Dicen que aprendieron a relacionarse con otras personas, incluso de diferentes generaciones.



Niveles



Uno de los objetivos del taller es transmitir las técnicas para bailar bachata, salsa y chachachá. Por eso, es que hay 3 grupos,según la destreza que van alcanzando para bailar.