Por el terremoto, miles de familias quedaron en la calle por la destrucción de sus casas o porque sus techos quedaron con graves daños. En este contexto, y mientras aún no terminan los relevamientos sobre los daños, el Ministerio de Obras comenzó, junto con Desarrollo Humano y los municipios, a entregar la ayuda para los damnificados. Adolfo Vázquez, secretario de Servicios Público de Obras, comentó que ya entregaron los materiales de construcción para 1.800 familias, para que construyan o refuercen sus casas, y que pusieron 19 módulos de emergencia en Pocito. Dijo, además, que en el plazo de 40 días se colocarán más soluciones habitacionales.

Está en estudio hacer un campamento para las personas damnificadas en el Sur de la provincia.

Las zonas más afectadas por el sismo del lunes 18 de enero fueron Pocito, Sarmiento y Rivadavia. Estos departamentos son los que recibieron la mayor cantidad de ayuda para los afectados. "Sin embrago, Pocito es el departamento más gravemente afectado. Carpintería, la calle Aberastain entre 15 y 17, la calle Alfonso 13 y El Abanico son algunos de los puntos con más daños. Por eso, por el momento los módulos serán para esta zona", dijo Vázquez y comentó que entre el jueves y ayer colocaron los primeros 19 módulos. Dijo que algunos fueron alquilados, con opción de compra por parte del Gobierno, o que el Ministerio de Desarrollo Humano ya tenía en su propiedad.

Sobre los módulos Vázquez comentó que algunos fueron colocados en el mismo lugar en el que estaban los ranchos que se vinieron abajo con el sismo, pero que no con todos pasará lo mismo por una cuestión de espacio. "Los módulos son confortables y todos son habitables. Tienen puertas, ventanas, aislación en el techo y las paredes y hasta piso", dijo el funcionario.

Por otra parte, señaló que la ayuda con los kits de construcción ya llegó a vecinos de distintos departamentos. "La entrega de materiales de construcción se hizo teniendo en cuenta un primer relevamiento y se ayudó a 1.800 familias, que no significa que hayan perdido el techo por completo. Se les dio los materiales para que reconstruyan sus casas o para que refuercen algunos sectores que quedaron dañados", resaltó y comentó que estos materiales fueron entregados en distintos departamentos y que puede que hayan sido más familias las beneficiadas porque muchas comunas compraron materiales con fondos propios para ayudar a más familias.

Según Vázquez la instalación de los módulos que ya están habitados es parte de una primera etapa de ayuda y que seguirán haciéndola, pues hay muchas familias que aún están a la intemperie.

"El miércoles próximo llegan 20 módulos de emergencia desde Misiones y 12 casas de las que donó el Gobierno de esta provincia. Posteriormente, en el transcurso de 40 días llegarán 180 módulos más y las otras 13 casas donadas por Misiones", dijo y comentó que siguen buscando disponibilidad de módulos habitacionales de emergencia para poder adquirir más para otras familias. "Estamos arreglando con proveedores, pero aún no podemos saber cuántos más llegarán. Si bien no son todos iguales, porque vamos trayendo a medida que conseguimos, todos son habitables. Por eso van a ver que hay con distintas terminaciones y se van entregando de acuerdo a la necesidad", agregó y comentó que siguen con los relevamientos y no saben a ciencia cierta cuántos módulos necesitarán.

"Puede que algunas familias sean trasladadas de sus zonas porque no tenemos suficiente espacio para colocar todos los módulos. Es por esto, que se analiza hacer un campamento de emergencia en la calle 13, que es el terreno donde se hará el barrio para muchos de estos vecinos. Se tratará de un campamento, no de un barrio y será provisorio", concluyó y dijo que quienes reciben los módulos no reciben los materiales de construcción.



En Pocito

Sólo en ese departamento del Sur, unas 600 familias sufrieron daños graves en sus casas o se les derrumbaron. La mayoría de estas viviendas eran precarias. Es decir, en asentamientos y estaban construidas con nailon, adobes y cañas.

Magnitud

El terremoto del 18 de enero fue a sólo 8 km de profundidad, y su magnitud fue de 6,4 grados en la escala de Richter. El Inpres lo calificó con una intensidad de grado V a VI en plena Ciudad y se convirtió en el más grave luego del terremoto de 1977.

Carpas

Hay familias que siguen viviendo en carpas, bajo árboles o en el patio de sus viviendas por una cuestión de seguridad. Ellos reciben a diario donaciones de muchos grupos solidarios que realizaron campañas para juntar alimentos y ropa, entre otras cosas.