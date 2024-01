Tita como la llaman con cariño sus pares, es la persona más longeva de la Colonia de Verano en Angaco. Tiene 88 años y todas las mañanas, llega al Camping Municipal de dicho departamento, donde se encuentra con sus amigas y vecinas para ser parte de las actividades.

Norma Tejada, cuenta que es de las primeras que llega a la colonia: "Me levanto a las 6, me baño, tomo el desayuno y me preparo para que me traigan. Esperamos todo el año para que llegue este momento”.

Además, es amante de las manualidades y confiesa que todas las mañana aprende algo. En este sentido, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano busca fortalecer políticas públicas para las personas mayores "logrando una vejez digna, autónoma e independiente en igualdad y equidad", tal como lo destacaron desde la cartera.

En las colonias, las personas de la tercera edad realizan actividades como juegos de mesa, arte, canto, baile, tejo y gimnasia, entre otras.