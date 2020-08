Desde hace 3 días, los hijos pequeños de Noelia Luna lloran y piden que regrese Roma. Se trata de una cachorrita que se unió a la familia hace un mes y que se llevaron cuando estaba en el frente de la casa, tras las rejas. Vecinos de la mujer observaron lo que sucedía e incluso tienen imágenes de la pareja que supuestamente es responsable, pero no logran recuperar a la mascota.

“Hoy hace 3 días que Roma no aparece no sabemos de ella, hoy hace 3 días que la buscamos sin parar. Mis hijos sufren por tenerla y saber de ella. Destruyeron una familia por arrancarle parte de ella, estoy dispuesta a comprar mi perra, la perra que mis hijos eligieron para que los acompañe”, escribió desesperada la madre de la familia, que vive en el barrio Rivadavia Sur. Y ofreció $5.000 para recuperar al animalito.

La mujer contó que los apuntados como responsables son una pareja que no vive en el barrio y cuyo paso quedó registrado por las cámaras de seguridad. “Yo había sacado a la perrita para que hiciera sus necesidades y los vecinos que vieron lo que pasó me contaron que se acercaron para hacerle cariño y se la llevaron. Lo que me da miedo es que le hagan algo malo”, sostuvo Noelia.

Y pidió: “Si alguien la ve, si sabe de ella, si se la quieren vender, por avisemé, yo recompenso la información”. La cuenta de Facebook a la que pueden comunicarse para brindar información es Noelia Luna Goria.