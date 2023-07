En forma. Omar Rojas dice que 3 veces a la semana recorre 140 kilómetros en bicicleta para mantenerse en forma.

Omar Rojas es un sanjuanino que está ganando fama a nivel nacional por su espíritu de lucha y las ganas de vivir. Este hombre, de 58 años y oriundo del departamento Sarmiento, tiene párkinson y recorre el país en bicicleta para darle pelea a esta enfermedad y desafiar las limitaciones que provoca. El mes que viene emprenderá su tercera travesía en dos ruedas. En esta ocasión recorrerá más de 1.500 kilómetros para unir La Pampa y Formosa.

Hace 16 años le diagnosticaron esta enfermedad degenerativa que afecta al cerebro y desde ese momento se propuso darle pelea. Lo primero que hizo fue informarse acerca de la misma y comenzar el tratamiento. Y lo que más le preocupó fue la rigidez muscular y falta de equilibrio y de coordinación que suele ocasionar este mal. Por eso enfocó su lucha a tratar de retrasar la aparición de estas secuelas. "Al poco tiempo de que me diagnosticaron párkinson me tuvieron que operaron de una rodilla que tenía dañada y me colocaron una prótesis. Para la rehabilitación tuve que hacer sesiones de kinesio que incluyeron el uso de bicicleta fija. Ahí vi que pedalear no sólo me gustaba, sino que también me hacía sentir bien. El médico me explicó que es fundamental que el paciente con párkinson haga una actividad física para mejorar su calidad de vida. Desde entonces no dejé de pedalear, hasta por todo el país", dijo el hombre.

Rojas contó que tras hacer varios paseos en bicicleta por San Juan le surgió la inquietud de realizar una travesía pero fuera de los límites provinciales, para mostrar que con voluntad se puede luchar contra las limitaciones que provoca el párkinson. Fue así que en 2021 emprendió su primer viaje de miles de kilómetros en bicicleta. "Hace 6 años que enviudé y como mis 5 hijos ya están grandes, me lancé a esta aventura, pero con la idea de llevar el mensaje de que no hay que dejarse vencer por esta enfermedad y lograr que la misma se visibilice. La primera travesía fue de 1.250 kilómetros de recorrido para unir San Juan y Junín de Los Andes, en la provincia de Neuquén. Fue una experiencia inolvidable", dijo Rojas.

Una mochila con ropa, medicación para tres meses, la foto de Susana (su esposa) y $10.000 fue el equipaje de Rojas en aquel primer viaje. Como también las grandes expectativas de que este ejercicio repercutiera positivamente en su calidad de vida. Y sucedió. "Después de entrenar tanto y de hacer este largo viaje en bicicleta, logré bajar la dosis de la medicación. Antes tomaba 7 comprimidos al día; luego de la travesía y, hasta ahora, sólo tomo 2, y gracias a Dios estoy muy bien", dijo el ciclista.

En 2022, Omar redobló la apuesta y realizó un segunda travesía, esta vez de 5.200 kilómetros, para unir La Quiaca y Ushuaia. Pero esta vez con ayuda y respaldo. Contó que abrió una cuenta para que el que quisiera colaborar con su viaje hiciera un depósito a voluntad, ya que los $70.000 de la pensión que cobra y lo que recauda de la venta de las artesanías en madera que realiza no es suficiente para afrontar los gastos. Por este motivo, también buscó el apoyo de la Asociación Civil Parkinson San Juan. "Desde la Asociación se encargaron de difundir mi historia en las redes sociales y de contactar a la Red Argentina de Parkinson para que estuviera atenta a mi pasada por algunas ciudades. De esta manera conseguí alojamiento gratis y controles médicos en cada destino al que llegué y donde di mi testimonio de vida que sirvió para que se hable de esta enfermedad y hasta para que se formen grupos de autoayuda donde no había. Sentir que se cumplía mi objetivo fue mi gran recompensa", sostuvo Rojas.

El próximo 20 de agosto Omar emprenderá su tercera travesía en bicicleta. Esta vez será de más de 1.500 kilómetros para unir La Pampa y Formosa. Y hasta con actividades programadas. En el hospital de San Rosa, en La Pampa, organizaron una charla sobre párkinson con su participación y testimonio. "Si te quedás quieto, esta enfermedad te toma el cuerpo y lo inmoviliza. Por eso, además de las travesías, salgo tres veces a la semana a recorrer en bicicleta 140 kilómetros por vez para mantenerme bien física y mentalmente. Y voy a continuar pedaleando hasta que Dios, que es mi compañero de ruta, me diga basta", dijo el hombre.

Colaboración

Quienes quieran colaborar con la próxima travesía en bicicleta de Omar Rojas, que tiene párkinson, pueden hacer un depósito a través de Mercado Pago al 2645113068 o comunicarse a la Asociación Civil Parkinson San Juan al 2645467046 o 42230776.

SUR

La primera travesía en bicicleta de Omar Rojas fue en 2021 y tuvo como escenario el Sur del país. Unió San Juan y Junín de los Andes, en Neuquén. Dijo que tras su visita se comenzó a formar el primer grupo de autoayuda neuquino de párkinson.

NORTE

La segunda travesía en bicicleta partió de Ushuaia (Tierra del Fuego) pero tuvo las postales más impactantes en el Norte (La Quiaca, Jujuy). Omar dijo que en esos destinos ya lo estaban esperando porque lo conocían a través de las redes sociales.