Cada vez más adolescentes y jóvenes sufren tinnitus o acúfeno, una percepción sonora en los oídos cuyas causas se vinculan generalmente con haber estado expuesto durante largos períodos a ruidos fuertes, que puede derivar en sordera, y que algunos músicos la padecen, como reveló hoy el guitarrista y cantante británico Eric Clapton.



Lo que se siente es un zumbido, silbido, latidos o golpes en los oídos que sólo escucha la persona que la padece porque no provienen del entorno, a veces aparecen y desaparecen y en otras ocasiones pueden ser constantes, más leves o más fuertes, y pueden atormentar o generar acostumbramiento.



"En general la mayor parte de los acúfenos provienen de haber estado expuesto a ruidos fuertes, con el uso de auriculares o en recitales. Es un trauma acústico", precisó a Télam el especialista Darío Roitman, al referirse a esta enfermedad que en casos muy extremos puede llevar a la sordera.



De hecho, el guitarrista, compositor y cantante de rock y blues Eric Clapton reveló días atrás durante una entrevista con la cadena británica BBC que tiene tinnitus y que se está quedando sordo.



"Me estoy quedando sordo, tengo tinnitus y mis manos apenas funcionan. Espero que la gente venga a verme no sólo porque soy algo curioso. Sé que sucede, porque es sorprendente hasta para mí que yo todavía esté acá", dijo el músico de 72 años que además sufre una enfermedad neurológica que afecta a sus extremidades.



Otros músicos también padecen acúfeno, como Pete Townshend, guitarrista y compositor londinense que se destacó como líder de la banda The Who, o Luis Miguel, uno de los cantantes románticos más populares de la historia latinoamericana, que en 2015 contó que tenía tinnitus.



Roitman, otorrinolaringólogo y jefe del área de Acúfenos del Hospital de Clínicas de Buenos Aires destacó que "hasta hace un tiempo era común que tuvieran tinnitus gente adulta como trabajadores de fábricas expuestos a ruidos fuertes y constantes, o músicos, pero ahora aparece en adolescentes que escuchan música a un volumen muy alto".



Además de los ruidos fuertes, pueden provocar acúfenos "determinados remedios que son tóxicos para el oído, como algunos antibióticos; o problemas de hipertensión, de tiroides, presión alta en el oído, es decir que puede haber una causa o ser multicausal", señaló Roitman.



No obstante, añadió que "hay una predisposición natural, y también contribuye la forma del conducto auditivo externo, que puede ser muy recto, o con curvas que protegen naturalmente al oído".



El especialista destacó que en general "la mayor parte de los casos tiende a disminuir con el tiempo y hasta desaparecer", aunque no es el caso de Martina Besalú, docente que padece tinnitus "desde hace unos 10 años en forma constante. Es un zumbido fuerte que a veces me atormenta", dijo.



"Aunque hay veces que no escucho ese ruido y suele ser cuando estoy muy concentrada en algo", añadió.



En tanto, Aníbal Dawson, químico y escritor de 94 años, precisó a Télam que tiene "un silbido en los oídos hace más de 40 años; ya estoy acostumbrado; me hice estudios pero nunca supe por qué se originó. Nunca llegó a ser algo terrible, en estos momentos lo tengo, suave, lo siento en la parte superior de la cabeza".



Otro caso es el de Lisa Gardella, periodista de 37 años, quien reveló que le apareció a los 22 años. "Era muy leve pero fue aumentando con los años; primero tuve una otitis y me aumentó y después, hace un par de años una gripe durante la cual estuve muy congestionada, y se incrementó", contó Lisa a Télam.



La periodista describió su tinnitus como "latidos del ritmo del corazón", un ruido que resulta más molesto "cuando el ambiente es ruidoso, es como que se suman el ruido de afuera y de adentro, por momentos se me hace insoportable".



"Cuando fui al médico me dijeron que no se puede solucionar porque tengo dañado el oído interno, lo único que puedo hacer es una terapia para que el ruido pase más desapercibido, pero aún no probé ese tratamiento y no sé si da resultados", agregó.



Para Roitman "el mejor tratamiento es la prevención, pero si uno ya lo tiene, a partir de ahí tiene que cuidar el oído. Los músicos, por ejemplo, usan tapones especiales que tienen filtros que no permiten pasar sonidos muy agudos e intensos". Con respecto a los tratamientos, el experto indicó que "se trata de buscar la causa y tratarla, en algunos casos con fármacos y en otros con terapias. Son de reentrenamiento, se lo expone al paciente a sonidos muy suaves, externos y neutros que hacen que el cerebro empiece a inhibir la percepción de los acúfenos y a ignorarlos".



Aunque en Argentina no hay estadísticas sobre cuánta gente padece acúfenos, Roitman explicó que se toman los datos de Estados Unidos como parámetro, los que indican que un 20% de la gente tuvo o tiene tinnitus en algún momento de su vida, y de ese total un 5% se siente muy afectado y consulta al médico.



A partir de este cálculo, estimó que en el país "hay 8 millones de personas que en algún momento lo tuvieron o tienen", y que de esa cifra a 400.000 les afecta la vida y el resto convive con él.

