Ya no se callan, se hacen escuchar y sus voces sonaron fuerte esta mañana en el microcentro sanjuanino. Casi cuatro cuadras ocuparon las mujeres en la primera marcha que se realizó en la provincia durante la jornada de este 8 de marzo, Día de la Mujer. Y una de las consignas que más se oyó fue: "Todas somos una".

Con el recuerdo vigente y bien marcado de las víctimas de femicidio sanjuaninas, sus nombres marcados en carteles e incluso las fechas de sus crímines, mujeres de distintas agrupaciones e independientes y de todas las edades avanzaron por diversas calles acompañadas por dos vehículos con altavoces.

Algunas cargaron porras, otras bombos y otras de ellas avanzaron con carritos con sus hijos a bordo.

"Justicia por las que ya no están", "Libres y vivas nos queremos", "Con ropa o sin ropa mi cuerpo no se toca", "No quiero flores, quiero respeto" y el más conocido "Ni una menos", fueron algunas de las leyendas que se pudieron observar en los carteles.

A la vez, se escucharon canciones con mensajes de pedido de justicia y del fin de los femicidios.

Cabe recordar que hay otra convocatoria de manifestación pública para este lunes llamada Marcha 8M en San Juan y organizada por grupos trans-feministas.

La concentración está prevista para las 17 horas en Libertador y Las Heras. Alientan al uso de barbijo, pasamontañas y a respetar el distanciamiento social.