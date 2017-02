Apenas fue electa en Chimbas, DIARIO DE CUYO habló con Abril Oyola y contó su vida y cómo piensa.

Ésta fue la entrevista completa:

En una elección reñida, Abril Oyola fue elegida como la Reina de Chimbas para la Fiesta Nacional del Sol 2016. La joven, que tiene 26 años, es odontóloga, tiene su propio consultorio y sueña con seguir perfeccionándose en su profesión. Vive en el barrio Los Tamarindos, trabaja en el Hospital Marcial Quiroga y en una mutual. En una entrevista con DIARIO DE CUYO dijo que siempre anheló ser candidata de su departamento.





- ¿Habías participado antes de otra elección de Reina?

- No. Hacía mucho que quería hacerlo. Antes no me atrevía a ser candidata porque no me sentía madura y como este año cambiaron el requisito de la edad no la pensé dos veces. Salí del trabajo y me fui al municipio para inscribirme. Lo consulté con mis compañeros de trabajo y fui. Mi familia me apoya muchísimo en esto, al igual que mis amigas y mi novio, él fue uno de mis apoyos principales.

- ¿Cómo vas a desempeñarte como Reina?

- Es un orgullo ser la representante del departamento en el que nací y si llegó a ser la Reina del Sol sería más grande el orgullo. Voy a aprovechar de cada experiencia que se me dé en este nuevo camino para poder aprender más y estar más educada en relación a mi departamento y los demás. Siempre digo que una persona educada se puede defender en cualquier ámbito. Siempre fui muy responsable con el estudio, el trabajo y todas las cosas de la vida.

- ¿Qué te parece la salud en la provincia?

- Trabajo en el Marcial Quiroga y ahí veo que hay profesionales excelentes y que además son buenas personas sobre todo. Al hospital va mucha gente de todo San Juan que si bien tienen centros de salud busca ese lugar por los profesionales. Pero hay lugares que necesitan un hospital propio, como Chimbas. Mucha gente de mi departamento se va a atender a Albardón, al Rawson o al Marcial Quiroga. Estaría bueno tener uno propio.

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?

- Me gusta la parte de cirugía. Si bien aún considero que no estoy del todo lista para estudiar una carrera de maxilofacial -especialidad que trabaja con los dientes, cara, cabeza y cuello-, es una meta que tengo y quiero alcanzar dentro de 2 años.

- ¿Cómo ves a tu departamento?

-Chimbas crece a pasos agigantados hace años. Lo veo muy bien posicionado. Se inauguraron muchos barrios nuevos y gracias a eso muchas familias tienen su casas. Las escuelas de iniciación deportivas se abrieron y eso está muy bueno para los chicos. Pero nos hacen falta más espacios verdes y plazas con aparatos de gimnasia y juegos recreativos para toda la familia.

- ¿Qué sentís cuando se habla de Chimbas como el departamento con más delincuencia, drogas y otros problemas?

- Se siente muy mal que Chimbas esté estigmatizado. Todos los departamentos tienen inseguridad y Chimbas, al igual que toda la provincia, tiene mucha gente trabajadora y que tiene buen corazón. Es muy feo lo que se dice de mi departamento y la gente.