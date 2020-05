Sólo y desesperado. Así es la situación de Federico Delgado, un sanjuanino de 26 años que hace tres fue a Chile por trabajo y debido a la pandemia se quedó en la calle. Pero su mayor preocupación gira en torno a sus intenciones de regresar a San Juan: las fronteras están cerradas y no tiene dinero para mantenerse en el vecino país.

Delgado es oriundo de Trinidad y hace tiempo fue hasta Chile para poder desarrollarse laboralmente pero la pandemia le tiró al suelo todo lo que había logrado construir. Se quedó sin trabajo y por eso decidió volver a San Juan. Al llegar a la aduana por el paso Los Horcones, no pudo pasar, ya que las fronteras están cerradas y Mendoza no permite el paso de taxis o vehículos que trasladen a los pasajeros que quieren ingresar a Argentina por lo que tuvo que regresar a Viña del Mar.

"Me dijeron que no hay nuevos viaje programados para repatriar argentinos y la única respuesta que recibimos desde la Policía de Uspallata es que si queríamos pasar que lo hiciéramos caminando", declaró y agregó que son como 100 kilómetros desde la aduana hasta la dicha ciudad mendocina.

También le ofrecieron darle asilo en una Iglesia pero descartó tal posibilidad, ya que hay muchas personas viviendo allí y teme que en el hacinamiento, se contagie. "Un excompañero me permitió que me quedara en su casa pero no tengo dinero para sobrevivir, necesito volver", expresó.

"Vivo encerrado por la cantidad de contagios que hay", sentenció y agregó que si le permiten cruzar, cumplirá con el aislamiento y su familia podrá ayudarlo económicamente.

Sostuvo que había contratado un taxi para que lo buscara en la aduana y lo llevaría hasta San Carlos. "Ya tenía reserva en un hotel de San Juan para hacer la cuarentena pero Mendoza prohibió que fueran a buscar a las personas que están en la frontera", remarcó.

Con pocos ahorros para comer, la angustia de Federico aumenta. Pide ayuda para poder ser repatriado y "salir del caos" en el que se ha convertido Chile.