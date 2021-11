La Feria Educativa (Fedu), que anualmente presenta las carreras de grado, este año se hizo de manera virtual, pandemia mediante. Y de acuerdo a datos de la Universidad Nacional de San Juan, por ahora las carreras más visitadas en el sitio web de la Fedu son Trabajo Social e Higiene y Seguridad Laboral, según las estadísticas parciales.

La Feria Educativa Virtual 2021 se presentó el 30 de septiembre en el Rectorado. Para acceder es necesario ingresar a https://educacion.sanjuan.gob.ar y allí los estudiantes encuentran un banner animado que al cliquearlo dirige a una página con los logos de las tres instituciones con oferta académica: el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo.

Desde la UNSJ, indicaron que Trabajo Social es la propuesta más popular hasta ahora, con 1.193 visitas. Después aparece la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral, con 1.170; y muy cerquita figura la Licenciatura en Enfermería, con 1.165.

Por su parte, la Tecnicatura Universitaria en Administración Pública ocupa el cuarto puesto (1.038); en tanto que el top 5 lo cierra de momento la Licenciatura en Administración (1.102).

Por otro lado, de acuerdo a la Universidad Católica de Cuyo, la Facultad de Ciencias Médicas es la más clickeada por ahora. Con 1.758 visitas y un 84% de los ingresos a través de celulares, es la unidad académica que genera más atención (no fueron detalladas las visitas a cada carrera). A su vez, el Ministerio de Educación tiene 42 propuestas de formación en educación superior no universitaria pero no fueron brindadas las estadísticas.

Vizzotti, conforme

Durante su visita a San Juan, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo que sostener la vacunación por casi un año fue clave para frenar los casos en todo el país. A la vez, agregó: "ya tenemos más del 91% de las personas mayores de 18 años con esquema iniciado y más del 80% que completaron".

Detectan un solo caso

El Ministerio de Salud Pública reportó en el parte de ayer un solo caso positivo de covid, tras procesar 154 test. Así, el acumulado es de 72.163 infectados. No hubo decesos y los casos activos son 26. Hay 33 internados, 11 de ellos en área crítica.