Al igual que advirtieron los comerciantes cuando fue anunciado, ahora las empresas de transporte de cargas también aseguran que la puesta en marcha de los nuevos Centros de Transferencias Seguros provocarán un encarecimiento de los costos, y que éstos se trasladarán al negocio que tome el servicio. Desde la Unión Propietarios de Camiones (Uprocam) indicaron que a partir de ahora ese nuevo protocolo sanitario pasó a ser obligatorio, pero algunas empresas consultadas dijeron que no han sido comunicados. Desde el Gobierno, no respondieron esta consulta. Héctor Segovia, desde la empresa de paquetería Expreso Frontera, dijo que aún no ha sido informado de la nueva medida, pero vaticinó que acarreará pérdida de tiempo, manipulación y riesgo de mercaderías frágiles "y un incremento de costos considerable que rondará el 30 o 40% y que lo va a tener que pagar el cliente". La empresa cuenta con 20 camiones y 11 vehículos de reparto propios, y recibe 3 a 4 camiones diarios. "Cada camión viene cargado con encomiendas de Buenos Aires, con un sinfín de pequeños paquetes que vienen para más de 100 o 150 destinatarios distintos, imaginense el lío que va a ser descargarlos en un centro de transferencia, y de ahí recién poderlos llevar a mi empresa para clasificar, facturar y mandar a domicilio", indicó.

Miguel Ruiz, desde la empresa de logística y distribución Don Miguel SA, también admitió que se encarecerán los precios, aunque no arriesgó un porcentaje. "Hay mercaderías que tienen mucha demora en la carga, descarga y distribución, y otras que son más fáciles, dependerá de eso", dijo. En cambio aseguró que habrá mucha demora. Ruiz agregó que se ha inscripto en la Dirección de Tránsito y Transporte como Centro de Transferencia Seguro privado, con el objetivo de prestar servicio de descargas también a terceros, pero ayer aseguró que el nuevo protocolo aún no se ha puesto en marcha y no ha recibido la aprobación de parte del Gobierno.

En cambio José Maldonado, titular de Uprocam, aseguró que ya está vigente el nuevo protocolo y que sabía que hasta el lunes habían "más de 50 empresas sanjuaninas con pedidos formales de ser autorizadas como de carga segura, y ya hay más de 30 aceptados". Agregó que todas las empresas que traen mercadería deberán buscar un centro de transferencia ya sea propio, alguno privado o bien uno público.

De acuerdo a lo anunciado hace un mes por el Gobierno, las empresas de transporte de carga que cuenten con centros de transferencia habilitados podrán efectuar la operatoria de carga y descarga de mercaderías provenientes de otras provincias, cumpliendo los protocolos dispuestos para la emergencia sanitaria, además de exigir los resultados negativos de Covid-19. Al ingresar a la provincia, los camiones tendrán que contar con seguimiento satelital, o bien ser acompañados por una consigna policial hasta el centro privado o público elegido. Para las empresas comerciales que no cuentan con centros de transferencia seguro se habilitaron los siguientes centros de control sanitario provincial de transferencia de cargas: el estadio del Bicentenario, en Pocito; el autódromo El Villicum, en Albardón y el control de San Carlos, en el límite de la provincia.