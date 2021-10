Tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia de covid-19, los abuelos recuperarán uno de los eventos recreativos más relevantes y convocantes para la tercera edad. Tras dos años, vuelven a realizar la elección de la Reina Provincial del Adulto Mayor, con representantes de los 19 departamentos. Así lo adelantó Mabel Morales, directora de Políticas para el Adulto Mayor, quien agregó que aún no se define si la elección, que será el 19 de octubre, se realizará con público presencial.

La carrera por la corona mayor de la tercera edad ya arrancó como también el entusiasmo y expectativas de los abuelos por volver a formar parte de este evento. El fin de semana pasado arrancó la elección de la Reina Departamental del Adulto Mayor para comenzar a palpitar la fiesta grande. Mabel Morales dijo que durante esta semana y la próxima culminará la elección de las 19 candidatas departamentales y que, por ahora, lo único definido son las fechas.

"Tenemos planificado presentar a las candidatas a la corona provincial el próximo 15 de octubre para que los sanjuaninos y los miembros del jurado las conozcan. Pero aún no definimos si la presentación oficial será al aire libre o en un espacio cerrado", sostuvo Morales.

La funcionaria agregó que aún faltan muchos temas por definir, principalmente si la elección se realizará con público presencial o no. Dijo que en caso de que esto ocurra, se está analizando que el evento dure menos de 4 horas (antes de la pandemia duraba un par de horas más) para que la gente permanezca menos tiempo en el lugar, que el ingreso de público sea limitado, que se instale en burbujas y que no lleve mate, como en ediciones anteriores, para respetar protocolos y preservar la salud de las abuelos. "Aún no tenemos definido el lugar donde se llevará a cabo la elección del 19 y estamos considerando que sea en un lugar cerrado por cuestiones climáticas. La primavera se está presentando muy inestable, con muchos ventarrones inesperados, así que queremos evitar tener que suspender la elección por estos contratiempos. Lo mejor va a ser elegir un lugar cerrado con buena ventilación para estar más seguros", dijo Morales.

También agregó que la idea es que la elección cierre con un espectáculo artístico nacional como sucedió en las ediciones anteriores. De todos modos dijo que, de ser posible, no saben aún qué artista nacional subirá al escenario de esta fiesta.

La primera en lucir una corona

El viernes pasado, Pocito eligió a su Reina Departamental del Adulto Mayor, en una ceremonia que se llevó a cabo en Quinta Nazareno, y dando comienzo a la carrera hacia la corona provincial. Durante la elección se coronó a Mafalda Genaro como Reina tras la obtención de 8 votos del jurado integrado por personas de diferentes ámbitos del departamento. Mientras que Rosa Ester Peralta se convirtió en la Virreina, con 5 votos. Para celebrar el regreso de este evento tan preciado para la tercera edad, la elección también contó con un espectáculo musical a cargo de Ariel Sasso, una intervención de la Academia de Danzas Nuevo Horizonte y cierre con "Los Gladiolos".