La escuela. Los chicos que asisten a clases a esta escuela tienen actividades durante 10 días, sin parar, y descansan 5. El edificio escolar tiene espacio para albergar a 16 alumnos

Las Juntas está a 22 kilómetros, al suroeste de San Agustín, en Valle Fértil. Tiene una pequeña escuela, que desde hace 40 años funciona con modalidad simple, es decir con un turno en la mañana. Esta situación, hizo que muchos chicos no siguieran estudiando porque debían cabalgar al menos 5 horas para llegar a la escuela Reconquista de Buenos Aires. "Los niños empiezan la jornada a las 8,30 de la mañana. Es decir, debían salir de su casa como a las 3 de la mañana para llegar a tiempo y a la salida, regresaban a su casa después de las 17, por eso hay mucha deserción", dijo Raúl Ferreyra, el director y maestro de la escuela que actualmente tiene solamente 8 alumnos de entre 10 y 24 años. Ahora, gracias a una nueva resolución del Ministerio de Educación, la escuela volvió a tener legalidad para ser albergue y podrá recibir el doble de chicos, darles comida y una cama para que duerman en las noches. Esta escuela será la quinta con albergue de Valle Fértil. Las otras están en las Sierras de Chávez, Elizondo, Riveros y en San Agustín.



Atravesar ríos, cabalgar distancias larguísimas y estar expuestos a temperaturas extremas, es lo que se busca evitar con la implementación de la modalidad Escuela Albergue. "Esta escuela fue albergue hace 40 años y después perdió esa legalidad. Ahora logramos recuperarla y pensamos que va a favorecer mucho a la gente de la zona", dijo Ferreyra y explicó que a diferencia de las Sierras de Chávez, Riveros y Elizondo, Las Juntas es una zona con muchos puestos (casas), pero que no está conglomerado. Las viviendas están distribuidas en un sector lineal de una sierra. Es decir, que la escuela está en un extremo y puestos donde viven los chicos en el otro, y con largas distancias. "Hay niños que deben cabalgar hasta 9 horas y para ellos eso es imposible", agregó el maestro y explicó que en Las Juntas en verano hay temperaturas superiores a los 45 grados y en invierno llega a los 10 grados bajo cero. Si bien esta escuela no funcionaba legalmente como albergue hasta hace unos días, algunos chicos solían quedarse en la escuela ante eventualidades. El director contó que solía charlar con los padres, que los chicos no debieran hacer largos viajes para ir y volver de la escuela. "Los mismos padres ayudaban para los alimentos, en los casos de los niños que se quedaban. Era común que los chicos llegaran con carne, pan y otros alimentos", agregó y dijo que ahora no dependerán más de la solidaridad, pues recibirán ayuda oficial para que el albergue funcione.

