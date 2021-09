Que el Gobierno levantara más restricciones representó para muchos la oportunidad de organizar actividades para tener y generar trabajo. Con este objetivo, un grupo de emprendedores realizará la primera edición de la Feria Provincial de Artesanías Sierras del Villicum, en la que participarán más de 100 expositores. El evento se desarrollará durante los primeros tres días de octubre, en el Camping Las Moras, en Albardón.

Oscar Aguirre, uno de los organizadores de este evento, dijo que superaron las expectativas. Agregó que desde un comienzo se pensó en hacer una megaferia para que muchos artesanos participen y cuenten con la posibilidad de aumentar sus ventas durante los tres días que dura la misma. Pero que nunca imaginaron la gran demanda de participación, a tal punto que ya se completó el cupo. "Hay 130 artesanos inscriptos provenientes de 15 departamentos. Y la verdad que nunca imaginamos tan buena respuesta y eso nos pone muy contentos porque esta feria fomentará el trabajo de mucha gente que no la pasó muy bien laboral y económicamente durante la pandemia. Por eso quisimos que fuera un megaevento, aunque no esperábamos tan buena respuesta", dijo Aguirre. El hombre contó que en la primera edición de esta feria también participarán algunos artesanos de San Luis, La Rioja y Salta, lo que ayudará a cumplir otro de los objetivos que se propuso junto a sus compañeros: fomentar el turismo en Albardón. Además agregó que los artesanos no deberán pagar nada por participar de esta actividad y que tendrán acceso gratis a una carpa, mesas y sillas para poder trabajar con total comodidad.

La primera edición de la Feria Provincial de Artesanías Sierra del Villicum se realizará durante el 1, 2 y 3 de octubre, en el Camping Las Moras, un lugar de esparcimiento que este grupo también se encargó de reactivar. "Este camping estuvo abandonado por mucho tiempo y hace dos años lo alquilamos con el propósito de reactivarlo y reinaugurarlo. Lo hicimos, pero por la pandemia sólo lo pudimos mantener abierto por 4 meses. Ahora lo reabrimos y apuntamos a que se convierta en escenario de diferentes eventos generadores de trabajo. La idea es hacer cada seis meses una megaferia de artesanos de toda la provincia", sostuvo Aguirre.

La feria contará además con un patio cervecero, un patio de té donde se podrá disfrutar de esta infusión acompañada de diferentes variedad de tortas y masas dulces, y con un espectáculo artístico para el cierre.

Algunos detalles

Las actividades de la primera edición de la Feria Provincial de Artesanías Sierras del Villicum se realizarán en el Camping Las Moras y en horario de corrido, de 15 a 23. En tanto que el costo de las entradas generales para participar de este evento será de $200 para adultos y de $100 para menores.