Hasta el miércoles, la brecha más corta de días entre la aparición de casos de coronavirus en San Juan había sido de nueve días (entre el 4to y 5to paciente), y la más amplia tuvo un periodo de 25 días (2do al 3ero). Sin embargo, esta semana detectaron dos personas con Covid-19 en apenas 48 horas y lo pudieron lograr por el control a aquellos que ingresan a la provincia provenientes del exterior o de otras zonas del país: le hacen hisopados mientras permanecen aisladas en hoteles. Precisamente, Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, ayer informó que no descartan que surjan nuevos positivos entre repatriados porque justamente mantendrán los testeos de pesquisa en ese grupo.

El Ministerio de Salud Pública reportó ayer el séptimo caso, el de un joven que llegó a San Juan desde México, a principios de junio. Al igual que la chica del sexto positivo, el ingreso a la provincia fue bajo el procedimiento sanitario de repatriados, que entre otros aspectos contempla un aislamiento de 14 días en hoteles.

Este hombre tampoco presenta síntomas y se convirtió en el quinto caso importado, pues los otros fueron contagios por contacto estrecho. "Los últimos no son considerados casos sospechosos porque son asintomáticos, se pudieron captar gracias a la pesquisa en hoteles", insistió Jofré. Y si bien en rueda de prensa aseguró además que los asintomáticos no contagian; luego matizó sus dichos con DIARIO DE CUYO.

Así, indicó que aún no hay evidencia científica concluyente sobre si las personas sin síntomas transmiten o no la enfermedad, por lo que justamente ante la aparición de estos casos mantienen el aislamiento. A su vez, sobre esta persona en particular, Jofré sí fue contundente al indicar que no generará contagios pues está confinado en una habitación. Ayer abrieron la investigación epidemiológica, como lo hacen con cada positivo, por lo que de momento no tienen más elementos para determinar cómo y cuándo contrajo la enfermedad. Lo que es concreto es que el joven seguirá bajo seguimiento de las autoridades sanitarias en el mismo hotel donde está alojado. Además, Jofré destacó que al no tener síntomas recién podrá obtener el alta por Covid una vez que los PCR no detecten el virus en su organismo.

En cuanto a los dos pacientes internados, a la médica del cuarto caso le dio negativo el último hisopado (resta otro más con ese resultado), mientras que el neumonólogo sigue en terapia intensiva. A su vez, hay 20 sospechosos y 114 test dieron negativo.

El joven pidió respeto

Federico Zeballos, el joven del séptimo caso, decidió dar a conocer su identidad y usó su cuenta de Facebook para llamar a la reflexión. A su vez, el vallisto relató que estuvo en México por una beca de Derecho en la Universidad Autónoma de Puebla, que volvió y siguió estrictamente el aislamiento, asegurando que en el día 12 de cuarentena en el hotel le detectaron Covid-19. "Exponerse en esta situación hoy implica un desafío. La sociedad no necesita que condenen a personas enfermas como si hubieran cometido un delito. Lo que necesitamos como sociedad es empatía. Sólo pido respeto", clamó.