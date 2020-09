A principios de este mes salió a la luz un hecho escandaloso que sorprendió a los sanjuaninos. Fátima Leonela Pizarro, Embajadora del Sol de Calingasta, fue detenida por estar en una fiesta clandestina en plena pandemia. Mientras se esperaba la resolución judicial, las autoridades departamentales dijeron que no se descartaba la posibilidad de quitarle el título. Al final, la Justicia la condenó a 8 meses de prisión en suspenso, pero el municipio resolvió no imponerle ninguna sanción más, por lo que seguirá siendo la Embajadora del departamento.

"Cualquiera puede cometer un error y creo que no se debe ser extremista, más cuando la persona que lo cometió se arrepintió y pidió disculpas", dijo Castañeda para comenzar a explicar la decisión de no sancionar a Fátima y permitirle mantener el título de Embajadora. "Creo que la condena de la Justicia y la condena social son suficiente castigo para ella. La gente también la condenó a través de las redes sociales con comentarios agresivos y despectivos, lo que es bastante castigo. Con todo esto creo que aprendió la lección, por eso va a seguir siendo nuestra Embajadora", dijo el intendente.

DIARIO DE CUYO llamó a Fátima para conocer su opinión sobre esta decisión de no sancionarla. Dijo que le parecía "muy bien, más cuando las cosas no sucedieron como se dijo". Pero no quiso dar más explicaciones.

En un primer momento, tanto el intendente Castañeda como el director de Turismo, Heber Tapia, dijeron que ni bien se enteraron de la detención de la Embajadora comunicaron el caso al Ministerio de Turismo para su intervención y la aplicación de alguna sanción. Pero Roberto Juárez, secretario de Turismo, dijo que el ministerio tiene competencia sólo en los temas relacionados a las Embajadoras Nacionales y que le correspondía al municipio decidir alguna sanción o no.

Fátima Leonela Pizarro, de 27 años, estuvo entre las 12 personas que la Policía detuvo el pasado domingo 6 de septiembre por participar en una fiesta clandestina en Barreal. Tres días después, se realizó el juicio donde todos los imputados fueron condenados a 8 meses de prisión en suspenso.