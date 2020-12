Unánime fue la satisfacción ayer entre los operadores de agencias de viajes, hoteleros y empresarios de micros de larga distancia de San Juan por la liberalización de los ingresos a la provincia, sin la exigencia del hisopado, tras un largo tiempo de insistencia por recuperar la actividad. Incluso fueron gratamente sorprendidos porque la medida se adelantó unos 10 días, ya que dicen que esto será un estímulo para mejorar o activar la actividad que viene en picada en los sectores más castigados por la pandemia. La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, informó que desde pasado mañana será libre el ingreso a la provincia de San Juan, sin el requisito de presentar PCR ni test negativo, y aunque no se explicitaron las causas del adelantamiento se estima que respondió a la presión del sector privado.

En su presentación sobre las nuevas medidas de ingreso, circulación y permanencia en la provincia de San Juan Aubone indicó también la eliminación de los denominados "corredores seguros" y los puestos sanitarios de testeos en los límites provinciales (ver Claves) que se implementaron cuando empezó la pandemia. Sin embargo agregó que los controles policiales de rutina van a continuar.

Desde el sector privado turístico señalaron que la eliminación de este requisito crea las expectativas de aumentar las ventas, a raíz de las certezas que genera a quién está planeando un viaje.

Ariel Giménez, desde Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT), se mostró esperanzado en que el sector pueda activar la venta de paquetes turísticos a las zonas veraniegas de la Argentina, aprovechando incluso la prórroga del plan Pre-Viaje que instituyó el Gobierno nacional para estimular al sector. "Con este requisito menos, creo que se puede llegar activar un poco. Sabemos que la situación económica no ayuda, pero hay financiamiento disponible muy conveniente", señaló el empresario, aludiendo a la existencia en todas las agencias del programa Ahora 12 y Ahora 18 para pagar las vacaciones. Giménez consideró que la prueba de fuego de cómo viene la temporada se dará el próximo fin de semana largo -por los feriados nacionales del 7 y 8 de diciembre-, cuando ya los destinos de la costa Atlántica como Mar del Plata, Villa Gesell o Necochea están habilitados y recibiendo turistas con un protocolo especial para la playa. "Todas las agencias sanjuaninas, del turismo emisivo como el receptivo, tienen paquetes para ofrecer y estaban esperando este anuncio del Gobierno para ver cuál será la respuesta del sanjuanino para salir y de los viajeros para venir a la provincia", dijo Giménez. Otro que celebró el anuncio es Favio Nievas, titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), quien dijo que ahora San Juan vuelve a estar en el radar del turismo nacional. "Me parece lo más lógico, creo que es coherente con lo que pasa en el resto de las provincias. Brinda certezas, era esperado y hacía mucha falta", dijo. Agregó que también es necesario quitar cualquier tipo de restricción para circular en los departamentos del interior de la provincia, como son los permisos de circulación que actualmente se deben gestionar en la página oficial del Ministerio de Turismo. Nievas también advirtió resulta imprescindible habilitar además las piletas de los alojamientos turísticos y hoteles. Hay algunos establecimientos hoteleros que no las están llenando para no generar conflicto con los visitantes, y otros en donde se están usando, pese a la prohibición. Al respecto, se supo que el Gobierno está trabajando en ese tema (ver abajo) con la idea de habilitarlas antes de fin de mes.

En las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia señalaron que con esta medida creen que van a poder vender más pasajes, sobre todo ante la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, tanto a sanjuaninos que quieran viajar como a los que quieran entrar sin gastos extra por el PCR. Los colectivos a Córdoba, Mendoza y Buenos Aires que tienen autorizado transportar la mitad de pasajeros, salían de la Terminal local con buen número de pasajes, pero volvían casi vacíos. "Estamos muy contentos, esto va a tener una repercusión inmediata en el ánimo de la gente para viajar", dijo Evaristo Alés, desde la empresa 20 de Junio.

Liberan límites provinciales

Nuevo decreto

Ayer se emitió el Decreto Acuerdo N´ 72 que deja sin efecto los decretos N´ 9 -que exigía un PCR negativo de 72 horas de vigencia- y N´ 23, que estableció el ingreso por corredores sanitarios seguros

Desde cuándo

A partir de las 00:00 horas del viernes 4 de diciembre entra en vigencia el nuevo decreto y quienes entren a San Juan podrán hacerlo sin la exigencia del PCR ni el test de antígenos.

Libre circulación

La medida sigue al Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N´956 al que adhiere San Juan y que establece que no hay límites para la libre circulación de personas dentro del país.