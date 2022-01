Las lluvias han provocado importantes crecientes. Frente a las inclemencias climáticas, puntualmente, en el Establecimiento Potabilizador Marquesado, están realizando todas las maniobras para minimizar el impacto que produce la creciente con greda.

Todos los accesos de agua cruda que ingresan a la planta presentan alto grado de turbidez, afectando la producción de agua potable en parámetros de turbiedad y de reserva.

Por lo expuesto, el proceso de potabilización es más lento que lo habitual, eroga menos cantidad de agua tratada y por consiguiente, se debe tener equilibrados los tanques de reserva.

Además, Servicio Agua de OSSE se encuentra purgando las Redes Distribuidoras del Gran San Juan tanto en conductos matrices como así también, en lugares puntuales como son barrios de Chimbas, Rivadavia, Rawson, Capital y Santa Lucía, entre otros.

Es clave ser responsable a la hora de usar el agua potable, por eso se recomienda:

Cuidar la reserva del tanque domiciliario.

Priorizando el consumo de agua potable para acciones vitales.

No regar, no lavar veredas ni autos, no llenar pileta, etc.



La empresa pone a disposición vías de contacto:

WhatsApp 264 506 4444 -sólo texto-.

Línea gratuita 0800 222 6773

Sitio web de OSSE / contacto.

Facebook: Obras Sanitarias Sociedad del Estado