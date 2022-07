"Ayer, ya cansado de tanta burocracia y persecución laboral, presenté mi renuncia a todas las escuelas". Eso publicó este miércoles en su cuenta de Instagram el profesor de Teatro que era investigado por el Ministerio de Educación por compartir a sus alumnos un cuento con supuesto contenido sexual.

"Pronto haré mi descargo público a través de este medio", completó el docente. Y en otra historia compartió una foto de un papel del trámite legal y bromeó: "Si saben de algún laburito me avisan por favor", con emojis de risas.

El profesor había sido apartado de las aulas por compartir con sus alumnos de segundo año de la escuela Normal Sarmiento el cuento "Canelones", de Hernán Casciari. En teoría, algunos padres consideraron que la obra tiene "lenguaje inapropiado" e hicieron un reclamo que llegó al Ministerio de Educación.

Este diario había tenido contacto con Yanina, la madre de uno de los alumnos que intervino para acusar al docente. Dijo que el pasado martes 14 de junio su hijo llegó raro de la escuela. Y que luego de charlar un rato descubrió la causa. "Me contó que el profesor de teatro les leyó en clase este cuento que tiene un alto contenido sexual. Con vergüenza me reprodujo el cuento y me pareció muy subido de tono. Hay cosas que el profesor pudo obviar o podría haber usado otras palabras para relatar lo mismo. No era necesario ser tan explícito. Por eso decidí intervenir antes de que otra situación similar se repita", sostuvo. La mujer contó que le dijo a la preceptora sobre esta situación y que ella de inmediato lo comunicó a las autoridades escolares que actuaron sin pérdida de tiempo, dando intervención al Ministerio de Educación.

Un fragmento del cuento

Por otro lado, hay que aclarar que al profesor además lo habían acusado de haber invitado a los chicos a ver un video en una cuenta personal en la que presenta un monólogo en el que habla de contenido inapropiado para ellos (ALERTA: LENGUAJE EXPLÍCITO).

Los videos que el profesor les habría recomendado mirar a sus alumnos pic.twitter.com/of594hlBKm — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) June 22, 2022

CASCIARI LE CONTÓ DEL CASO A FAMOSO ACTOR

Hernán Casciari, autor de "Canelones", le contó del caso al actor español Francesc Orella, el protagonista de "Merlí". Fue en el programa de radio que conduce Andy Kusnetzoff.

Al enterarse de la situación que atravesaba el docente a causa de su obra, Casciari salió en defensa suya en varias oportunidades. Incluso se comunicó con la titular del Ministerio de Educación de la provincia, Cecilia Trincado, a quien le había pedido que actuara en defensa del docente.

