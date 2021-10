La Dirección de Adultos Mayores del ministerio de Desarrollo Humano tomó intervención en el caso de la abuela de 84 años que fue dejada en la Clínica Santa Clara en muy mal estado de salud, con lo puesto y junto a una nota.

De acuerdo a lo informado oficialmente, tras ser tratada en la clínica "será trasladada a la Residencia para Personas Mayores “Hogar Eva Duarte de Perón”, donde contará con la atención y un trabajo articulado e integral en pos de una mejor calidad de vida".

Asimismo, indicaron que no hubo ninguna denuncia previa por maltrato o abandono de persona y se actuó de oficio.

Doña Ursulina llegó anoche a la clínica capitalina al servicio de urgencia en compañía de alguna persona, pero después de la revisión de rigor detectaron que estaba sola, con una bolsa con estudios médicos y una nota en la que expresaban no poder cuidarla. "Con mucho dolor. Pero no me puedo hacer cargo de Ursulina Vazquez. Nadie del Pami me ayuda para cuidarla ni con el alimento. Ya no doy más. Estos son los papeles para internarla en el geriátrico. Lo siento”, se lee en el papel que encontró el personal médico.