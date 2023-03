Luego de que DIARIO DE CUYO diera a conocer la dura historia de Carina Calderón, la mamá soltera que vive con sus hijos en una casa a punto de caer, la mujer recibió la promesa oficial de ayuda.

La damnificada contó que ayer recibió la visita de funcionarios del municipio de Rivadavia. "Me prometieron que me van a ayudar, sobre todo para que los chicos puedan ir a la escuela. Que tratarán de darme mochilas y útiles para que vayan a clase. Me dijeron que vaya mañana (por hoy) por el área de Acción Social para ver qué me pueden dar. Al menos ahora tengo una promesa de ayuda", dijo Carina.

Esta mamá vive con sus hijos de entre 1 y 11 años, en una precaria cada de adobe, en riesgo de derrumbe por la humedad acumulada en techos y paredes tras las intensas lluvias.