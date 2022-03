En la edición impresa de este domingo, Diario de Cuyo publicó la noticia sobre el rescate de un guanaco bebé que llevó a cabo Juan José Robles, el encargado de la Estancia Maradona en Zonda y el director de Conservación y Áreas Protegidas, dependiente de la Secretaría de Ambiente, Dardo Recabarren, determinó que el animal fuese trasladado al Parque Faunístico para su recuperación y posterior liberación.

Tilín es un guanaco que tiene menos de 10 días y fue rescatado y entregado a Robles para que pueda cuidarlo. "Su mamá fue víctima de cazadores furtivos porque no la encontramos en la zona, ni viva ni muerta. Seguramente la mataron y se la llevaron. Si lo dejábamos solo en medio de la nada se moría, porque no se podía ni mantener de pie", dijo el hombre, mientras le daba leche con una mamadera, en su casa en Rivadavia.

Al leer la nota, personal de Ambiente tomó contacto con Robles y este domingo, procedieron al traslado del guanaco al espacio natural, ubicado en la zona de El Pinar, en Rivadavia. En un principio, iba a ser entregado a una granja pero posteriormente, intervino Ambiente y definió la protección del animal.

"Hace unos días, estábamos en el campo -en la Estancia Maradona- y llegaron unos jóvenes en moto y sus papás, en camioneta. Nos contaron que encontraron el guanaquito solo en el medio de la huella que es usada por enduristas", dijo Robles y comentó que en el lugar la caza furtiva es un problema de vieja data y que no pueden controlar, porque en el lugar no hay seguridad de manera permanente, pues no se trata de una reserva vigilada por Ambiente. Este hecho sucedió el domingo pasado y desde ahí Tilín se encuentra en la casa de Robles, ubicada en el corazón del barrio Natania XV, en Rivadavia.

Ahora, tiene un nuevo hogar y luego volverá a su hábitat natural.