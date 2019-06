Activa. El proyecto de la doctora Rodrigo no sólo podrá aplicarse a los pacientes con mielomeningocele sino a todas las enfermedades que puedan afectar la locomoción, incluso personas accidentadas que tengan posibilidad de recuperación.

Más de 30 años de estudio, formación académica y dedicación. Horas de lectura, pruebas y años viviendo en el exterior para el perfeccionamiento, son algunos de los tantos esfuerzos que viene realizando Silvia Rodrigo en su afán de llevar los beneficios de la bioingeniería a la medicina local. "Desde el lugar que me toca como investigadora y desarrolladora de proyectos tecnológicos trato de aportar un granito de arena para que el sanjuanino tenga una mejor calidad de vida, sobre todo aquellos que por algún motivo tienen alguna dificultad motora que no les permite la locomoción", dijo la profesional, a modo de declaración de principios.



Silvia recuerda como si fuese ayer el día que comenzó con su doctorado en el año 1995 y tiene fresco el recuerdo de viajar a Buenos Aires los domingos para estudiar y perfeccionarse, y volver cada martes y continuar con las tareas en la Universidad Nacional de San Juan.



"Hay veces que uno no deja de trabajar nunca, es mucho tiempo que uno le dedica a sus proyectos, que incluso me llevaron a vivir un año en Lisboa y lejos de mi marido. Pero son cosas que nos enseñan en muchos niveles, no sólo desde el aspecto técnico y profesional", reveló.



El proyecto del exoesqueleto que desarrolla la profesional con su grupo de trabajo surgió luego de una charla que brindó la asociación de padres con hijos que padecen mielomeningocele en la universidad.



"Escuché atentamente a esos padres que comentaban tan profundamente los problemas de locomoción que causaba esta anomalía congénita y sentí inmediatamente la necesidad de ayudarlos desde mi lugar. Fue cuando comencé a especializarme más en el tema, estuve años en formación para luego pasar a las pruebas. Actualmente estamos trabajando para abrir un laboratorio que nos permita hacer pruebas más concretas con el exoesqueleto, un lugar con todos los elementos de seguridad necesarios y donde podamos instalar una cinta especial para pruebas del prototipo que ha sido totalmente fabricada en San Juan", detalló.



La mencionada cinta caminadora para el proyecto del exoesqueleto que ha sido desarrollada íntegramente en la provincia, posee elementos tecnológicos como celdas de carga que miden la fuerza necesaria para caminar, bandas de goma, y arnés especial con el que se sujetará el peso del cuerpo del paciente que la utilice.



"Todavía nos falta toda una etapa de prueba en pacientes humanos para pensar en la comercialización o transferencia a la comunidad. Sin embargo, cuando se logre, será algo muy bueno porque un prototipo de estos en Europa puede llegar a costar hasta 300 mil pesos y tiene una medida estándar, no será adecuado para cada uno de los casos como pretende nuestro proyecto", finalizó Rodrigo.





Exoesqueleto





Inversión: aproximadamente 400.000 pesos hasta la fecha.

Tiempo de desarrollo: 14 años.

Objetivo: rehabilitar personas que conviven con una anomalía congénita que les dificulta la movilidad de las piernas, mediante una solución tecnológica de características biomecatrónicas, que se adaptará a las necesidades de cada paciente.

Mejora: el desarrollo incluye un músculo neumático que suple la función del músculo flexor plantar, que se encuentra en la planta del pie, cuya información es transmitida mediante un sensor a una computadora y procesados con un software.

Funcionamiento: una especie de "bota" de marcha unida a un dispositivo, con una estructura acoplada a la pierna permite al paciente activar los músculos plantares, ya que este desarrollo trabaja específicamente sobre tobillos y pies dañados por la anomalía.

Campo de aplicación: ingeniería de rehabilitación y rehabilitación neuromotora.

Disponibilidad: el proyecto se encuentra en etapa de investigación y pruebas del prototipo. Falta la prueba en pacientes para recién pensar en una etapa comercial o de transferencia a la comunidad.

Materiales de trabajo: sistemas de datos, prototipo exoesqueleto, pierna o músculo neumático, cinta para pruebas experimentales, futuro laboratorio.