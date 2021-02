Este fin de semana la policía procedió a la clausura de tres locales por incumplir con los protocolos vigentes para combatir la propagación de coronavirus en la provincia. Tras el cierre de uno de los restaurantes de moda en Pocito, sus propietarios salieron al cruce de las autoridades viralizando su descargo.

Desde que se decidió habilitar la actividad, una de las más castigadas por las restricciones impuestas por aislamiento primero y el distanciamiento social después, se exigió la aplicación de una serie de protocolos que buscan garantizar, ante todo el distanciamiento social.

Sin embargo, sólo en la noche del sábado se detectó a tres locales infringiendo la normativa vigente. Se trata de Tierras Negras, Finca la Cabaña y Tomar Algo.

En los tres casos los efectivos de la División de Delitos Especiales verificaron la falta de distancia social entre las mesas.

En el caso del local ubicado en Pocito además se determinó que el informe de habitabilidad se encontraba vencido.

En Tomar Algo los inspectores se encontraron además, con unas 40 personas bailando sin barbijo y agrupadas sin ningún tipo de distancia y con mesas que excedían ampliamente los 8 comensales.

En la Finca La Cabaña había un show en vivo con aglomeración de personas, aunque sentadas.

Los inspectores inspeccionaron otros lugares como Molly Mallone, De la Ostia, Quattro, sólo por nombrar algunos, y se constató el cumplimiento de los protocolos Covid.

Los protocolos

Desde los primeros días de diciembre el gobierno Provincial flexibilizó los horarios de atención en bares y restaurantes de domingos a jueves, hasta las 2 de la mañana, y los viernes, sábados y feriados, hasta las 3. Además, se permitió hasta 8 comensales por mesa, pero siempre manteniendo el nivel de ocupación al 30 por ciento en el interior de los locales y con una distancia mínima de metro y medio entre cada mesa.

La queja viral de uno de los locales clausurados

Tierras Negras, ubicado en el departamento Pocito, es uno de los locales gastronómicos clausurados este fin de semana en la provincia.

Los propietarios del negocio, Renzo Rodríguez y Leonardo Sansone, grabaron un video que a las pocas horas se hizo viral entre los sanjuaninos en donde expresaron a viva voz el malestar por esta situación.

“Queríamos expresar la situación que estamos atravesando en el negocio. Ayer (por el sábado) tuvimos una de las tantas inspecciones que tenemos por fin de semana. Personal de Leyes Especiales nos ha clausurado el negocio por una falta de documentación y distanciamiento. Falta de documentación que no era porque tenemos habilitación de Bomberos, Salud Pública, Municipalidad, expendio de bebidas alcohólicas. Cuando me piden la carpeta me dicen que estaba faltando el certificado de habitabilidad que lo teníamos vencido, pero teníamos el nuevo que ya lo habíamos pedido y está en trámite”, explicó Rodríguez los detalles de cómo fue la última clausura.

Y fue por más al afirmar que “a nadie le importa que si una persona dice ‘acá no se cumple’, uno le diga ‘mire, saque fotos’ y ¿sabe qué me contestó la oficial Moreno (inspectora)?: ‘yo no tengo por qué ir a medir, pero sí me puede clausurar”.

Rodríguez agregó que “no podemos trabajar así, perdiéndonos de trabajar todo el día (por el domingo), mañana, el martes. Somos 40 casi que trabajamos. Es ilógico que se estén manejando así, estamos pasando por una de las peores crisis de la Argentina, estamos tratando de darle trabajo a un montón de personas. Llega cualquier inspector y te cierra el negocio como si fuéramos unos delincuentes y los delincuentes están en la calle, no podemos seguir trabajando así, nos vamos a fundir”.