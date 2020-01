El Dique Punta Negra se volvió uno de los puntos turísticos más visitados de San Juan, durante el verano y el invierno. Sobre todo al tener en cuenta la cercanía que tiene este lugar con la Ciudad. Es por esto que la demanda llegó a tal punto que los servicios que se comenzaron a brindar en ese rincón sanjuanino crecieron notablemente en el último tiempo. Ahora, este espejo de agua, que está ubicado en el límite de Ullum y Zonda, ofrece un nuevo atractivo para los turistas: unos triciclos gigantes para navegar. Este nuevo servicio es pago, como todos los que se brindan en este destino turístico, y se convirtió en uno de los mas elegidos por las familias que visitan al lugar.



Durante todas las siestas, el Punta Negra se llena de gente. Muchos turistas recorren este espacio, mientras que los sanjuaninos que no salieron de la provincia aprovechan para disfrutar del aire libre. Sobre los kayak, tablas e hidropedales la gente disfruta del contacto con la naturaleza. Ahora a estos servicios se le sumaron los triciclos gigantes para los cuales la gente hasta hace fila para poder usarlos. "Vinimos de Buenos Aires a visitar unos familiares y nos aconsejaron visitar este lugar. Además de la belleza natural que tiene, los atractivos son muy lindos, sobre todo para los niños. Los triciclos son ideales para los pequeños", dijo Rosario Martínez.



Desde lejos parecen tractores. Sus ruedas enormes y amarillas llaman la atención de inmediato. Es que, con sólo acercarse al embarcadero del dique Punta Negra, estos nuevos equipos para navegación resaltan en medio del agua y de las montañas. Los triciclos son usados por adultos y por niños. Los gritos, las risas y las fotos son comunes entre la gente que opta por esta atracción. Son muy fáciles de manejar (tienen una suerte de timón) y sólo se requiere un poco de fuerza para pedalear y hacer que las ruedas traseras hagan que se mueva el triciclo. Este servicio tiene un costo de $300 la media hora y deben subir dos personas por viaje. Todos los que suben a los triciclos deben hacerlo con chalecos salvavidas, que están incluidos en la tarifa de alquiler. "Los trajimos de China y hace cerca de un año que estábamos trabajando y esperando que llegaran a la provincia, porque fue todo muy costoso", dijo Mabel Ramírez, dueña de uno de los dos paradores que hay en el dique. La mujer comentó que junto a su marido viajaron por varios países disfrutando de los deportes de aventura y en varios lugares vieron cómo la gente se divertía con estos triciclos. "Buscábamos algo novedoso para ofrecerle a los turistas y cuando tuvimos la oportunidad los compramos. Fue muy difícil traerlos por los costos, los impuestos y el tamaño que tienen", agregó Ramírez y dijo que invirtieron 10.500 dólares para adquirirlos.

Para remar. Los turistas que visitan el Punta Negra tienen varias propuestas para divertirse. Los kayaks y los snoops son algunos de los más elegidos por los chicos.

En grupo. La tabla de bigsup se volvió una de las atracciones en el verano pasado, para jugar en grupo.

Los turistas. Los visitantes toman fotos de todos los rincones del dique y se sacan selfies.



Otros servicios en el dique



El Dique Punta Negra ofrece una gran variedad de actividades. Los visitantes pueden hacer algunas que cuestan desde $150. Entre esas ofertas hay actividades que se pueden realizar en familia y hay otras que son sólo para adultos. Hay días en los que se puede hacer buceo, navegación en catamarán y los clásicos paseos en kayak o hidropedales.

Protagonistas

NICOLÁS BALDUCHI

10 años

"Anduve en kayak y en los triciclos. Me divertí mucho porque son altos y parece que estuvieras volando. Cuando pedaleás, podés agarrar mucha velocidad y conocer casi todo el dique desde adentro".

JULIETA RAMÍREZ

17 años

"Los triciclos son muy altos y parecen imposibles de conducir, pero son súper divertidos. Si alguna persona me pregunta si los recomiendo, no dudo en decirle que se suban porque son geniales".

VICTORIA RAMOS

16 años

"Son muy divertidos. Con mis amigas nos reímos mucho cuando anduvimos en los triciclos. Nunca nos imaginamos que podían ser tan lindos. Nos dio un poco de miedo al principio, pero no pasa nada".

VALENTINA PUJADOR

16 años

"En otras oportunidades anduve en kayak y en las tablas de SUP, pero ahora me encantó el triciclo. No sabía que había esto en el dique y cuando los vi me llamaron la atención. Te divertís muchísimo".