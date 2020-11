Las agencias de viajes sanjuaninas y los hoteleros dicen que están viviendo una situación "preocupante" y de "quebranto" porque no logran reactivar el turismo receptivo, y a través de la entidad que las agrupa pidieron al Gobierno provincial que se flexibilicen los requisitos para ingresar a San Juan y así permitir que vengan más turistas. Dicen que por culpa de la exigencia obligatoria de un examen de PCR negativo -y el costo extra que esto implica- no viene casi nadie a la provincia, y solicitan a las autoridades que directamente se elimine el test para darle un poco de oxígeno a estos dos sectores que penden de un hilo.

El pedido provino tanto de la filial local de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT), que está presidida por Ariel Giménez, como de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), que dirige Favio Nievas. Desde ambas entidades insistieron en la necesidad de implementar protocolos unificados en el país para resguardar la supervivencia de las agencias en el marco de la situación de crisis generada por el Covid-19.

""Es muy difícil comercializar el producto San Juan hoy con todas las restricciones que estamos teniendo. El pasajero puede salir de la provincia libremente pero se le complica a la hora de regresar a su casa por estas restricciones y el alto costo del PCR", dijo Giménez. El empresario mencionó que en Cuyo, la única provincia que sigue exigiendo este test al viajero es San Juan, ya que Mendoza no lo pide. Incluso destacó que San Luis, que fue una de las jurisdicciones que más duramente bloqueó sus ingresos acaba de anunciar la apertura de la temporada verano para el turismo con varias exigencias (ver aparte), pero sin el PCR. Esta prueba de laboratorio tiene un costo elevado y no lo cubren las obras sociales. En San Juan por ejemplo tiene un precio de $8.100 por persona. Incluso le echan la culpa al hisopado por no haber vendido más paquetes del "Previaje" (ver recuadro). Por su lado, Nievas indicó que la asociación que dirige apoya este pedido y que incluso ya presentó una nota a los ministerios de Salud y de Turismo hace varias semanas solicitando dejar de pedir el hisopado para entrar a la provincia. "Obviamente coincidimos, nuestro sector está pasando una situación de quebranto", dijo Nievas, quien detalló que hay hoteles cerrados definitivamente, otros que estaban alquilados y han sido devueltos a sus dueños, y establecimientos que no van a abrir en lo que resta del año porque hay escasísima o nada de demanda. El empresario coincidió en que la exigencia del PCR que tiene San Juan es una complicación que contribuye a esta situación, y reclamó que la provincia se sume a establecer protocolos unificados porque la gente necesita certezas para viajar. Además, opinó que ahora que el virus está circulando por toda la Argentina hay que cuidar el estatus económico, y el sector hotelero está muy afectado y necesita ser activado.

Por otra parte, Giménez admitió que todos en el sector saben que la gente tiene miedo a viajar, que la situación económica también es adversa porque los sueldos no se han actualizado al ritmo inflacionario, pero que a todo eso se suman todas las restricciones que tiene San Juan para el ingreso. Y aseguran que el PCR se ha convertido también en una traba para otros sectores de la economía, como es la minería. ""Los colegas mencionan en las reuniones que es un dolor de cabeza cada vez que tiene que entrar o salir personal que está en otras provincias, que vienen a hacer algún tipo de trabajo específico a San Juan y se encuentran con muchas trabas", indicó el titular de AAAVYT. Agregó que en caso de no revertirse la situación y continuar el retraimiento de la actividad, "las agencias se van a a lona". Para Giménez, esta flexibilización que está pidiendo el sector tiene que ver con el trabajo, con la salud, la familia y la necesidad social. ""Necesitamos liberarnos, hay gente que está como loco porque quiere ir a ver a su familia en otras provincias y el problema es el regreso", manifestó.

Fracaso de ventas "Pre-viaje"



La petición de las agencias de turismo respecto a flexibilizar los ingresos a la provincia se produce cuando esta por vencer el próximo 15 el programa "preventa" que lanzó el gobierno nacional el cual ha pasado sin pena ni gloria a nivel local. Esa iniciativa es muy ventajosa porque le devuelve al turista el 50% de lo que se pagó por un paquete para que pueda usarlo en prestaciones o en gastronomía durante ese viaje u otro. En las agencias sanjuaninas informaron que prácticamente no se ha vendido casi nada durante la vigencia de este programa, registrándose operaciones por sólo 3, 4 o 5 paquetes, aunque algunas firmas incluso no cerraron ninguna. Se supo que la Federación Nacional de Agencias de Viajes va a solicitar que se prorrogue el sistema, con la esperanza de que se unifiquen los protocolos en las provincias para el verano. "La situación que estamos viviendo es preocupante, y a la vez angustiante; porque teniendo un programa tan bueno como el Pre-viaje que a las agencias de San Juan como a otras del país no les haya ido bien es un problema", dijo Giménez.

Para vacacionar en San Luis



La provincia de San Luis anunció la apertura de su temporada turística de verano para el 15 de diciembre con protocolos enmarcados en la pandemia de coronavirus y diversos requisitos, entre ellos contar con una cobertura médica que contemple las contingencias causadas por la enfermedad, informó el coordinador de la Secretaría de Turismo, Luis Macagno. El funcionario detalló en medios nacionales los requisitos que deberán cumplir los turistas provenientes de otras provincias y los establecimientos que brinden servicios y hospedaje.

Los visitantes deberán realizar una declaración jurada en la que aseguren que no tienen síntomas compatibles con Covid-19 y en segundo lugar, presentar una garantía de cobertura médica que cubra contingencias por coronavirus, u obra social de alcance nacional, para que, de "haber casos, puedan ser controlados rápidamente y no se produzca el colapso del sistema público sanitario, ni los recursos del Estado", explicó el funcionario puntano. El tercer requisito es el uso de la App Cuidar Verano, que deberán tener instalada los turistas para poder realizar un seguimiento de actividades, datos de trayectos y trazabilidad de manera online.

En San Juan, PCR de hasta 72 horas



El Gobierno local actualizó el pasado 2 de noviembre los requisitos para el ingreso y permanencia en la Provincia, a través del Decreto Acuerdo N´ 69-2020. Allí se indica que toda persona interesada en ingresar a territorio provincial, vía terrestre o aérea y en cualquier medio de transporte, tiene obligación de presentar en los controles policiales dispuestos como "Corredores Sanitarios Seguros" un examen de diagnóstico de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) "no detectable" o "negativo" de Covid-19, o un Test Rápido de Detección de Antígeno Panbio Covid 19 Ag, ambos, de hasta 72 horas previas al momento del ingreso. La persona que padeció coronavirus debe traer el hisopado "detectable" y posterior estudio "no detectable", o bien, certificado de "alta médica".