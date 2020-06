Durante la jornada de ayer se viralizó el audio de un hombre, que es señalado como un docente de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, y que insulta a sus alumnos por no entender el concepto de "ondas electromagnéticas". En este contexto, el decano de la Facultad de Ingeniería, Tadeo Berenguer, dijo que ya identificaron de qué cátedra sería el audio, pero dijo que necesitan saber quién lo grabó para saber a qué docente investigar. En el mismo sentido, Paula Ávila, presidenta del Centro de Estudiantes de esa facultad, dijo que ellos también investigan entre los alumnos para poder identificar al profesor.

"Vamos a explicar ondas electromagnéticas, esto lo vamos a explicar una vez más. Ya me tiene harto esto y me da por los hue... tener que explicarlo a cada rato. Lo que pasa es que ustedes son una manga brutos, hijos de pu..., me tienen los hue... llenos ya, la pu... que los re parió". Esto es lo que dice el audio que se viralizó para denunciar públicamente al docente. Al ser consultados por esta grabación, Berenguer y Ávila no descartaron que el audio sea de un profesor de la facultad.

"Repudiamos lo expresado. Pedimos que se haga una denuncia formal para poder iniciar un proceso de sumario e investigación", dijo Berenguer y agregó que ellos quieren saber quién es el profesor del audio. "Un docente no puede tratar así a un alumno, menos en una situación como la que vivimos actualmente. Si un alumno no entiende una consigna, la culpa no es del alumno sino del docente que quizás no supo comunicarse", concluyó.

Por su parte Ávila dijo que comenzaron a hablar con alumnos de las diferentes carreras para ver si pueden obtener información que sirva para saber quiénes son los alumnos insultados y el docente. "Estamos hablando con alumnos referentes para para ver si reconocen la voz. Nosotros repudiamos ese maltrato y acompañaremos a los alumnos para que denuncien", agregó.

TADEO BERENGUER - Decano de Ingeniería

"Por el audio no podemos individualizar a la persona, por eso pedimos la denuncia".

PAULA ÁVILA - Presidenta Centro de Estudiantes