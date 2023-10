La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio un paso más para poner en marcha del dictado de Medicina. Comenzó con la selección de los profesionales para ocupar los 72 cargos iniciales que se crearán para esta carrera. Y la concurrencia superó las expectativas. Ángel Pinto, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, dijo que casi 300 postulantes respondieron a la convocatoria.

Según una resolución, tras la inscripción de los aspirantes a ocupar los cargos docentes de Medicina, la Escuela Universitaria de Ciencia de la Salud tenía que publicar la lista completa de inscriptos. Pero, por la cantidad, hubo que sacar una nueva resolución aprobando una prórroga de dos días para esta publicación. 'Nos sorprendió que 270 aspirantes se inscribieran para ocupar los 72 cargos del ciclo básico de Medicina. No sólo fueron médicos o profesionales de la Salud quienes lo hicieron, sino también otros profesionales a fines a la carrera o con pertinencia a algunas de las áreas que abarcará', dijo Pinto.

También agregó que esta semana comenzaron a entrevistar a los postulantes para hacer una selección que se deberá presentar ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Y que esta tarea está a cargo de un equipo evaluador integrado por los decanos de Medicina de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Nacional de Río Negro, y gente de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. 'El martes que viene vamos a retomar las entrevistas para evaluar las condiciones y aspiraciones de los inscriptos, ya que no sólo se evalúa su conocimiento. Y no tenemos en cuenta si tiene experiencia en la docencia, ya que la mayoría no es docente. Si son designados para cubrir algún cargo, recién deberán hacer la capacitación docente', sostuvo.

En cuanto al cupo de alumnos que tendrá Medicina, Pinto dijo que aún no se ha determinado, aunque se espera una gran demanda como ocurre con las otras carreras de salud que también se dictan gratis en la UNSJ. Es el caso de Enfermería que tiene un cupo de 150 alumnos y de Obstetricia con un cupo para 100 ingresantes.

Pinta también agregó que tampoco está definida la fecha de inicio del dictado de Medicina, aunque tienen la 'esperanza' que sea a partir del año que viene. 'Una vez que la Coneau acredite la creación de la carrera, recién comenzará la última etapa del proceso. Se trata de buscar el financiamiento para la creación de los nuevos cargos. Esperamos que todo esté listo para arrancar en el 2024, ya que hay muchas expectativas', dijo Pinto.