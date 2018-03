Felipe De los Ríos, Ministro de Educación.

Ayer en la madrugada la Policía clausuró un boliche en Rawson. Hasta ese momento, el procedimiento era el habitual al de otros fines de semana, sin embargo descubrieron que se trataba de una fiesta privada en la que había unos 100 alumnos de la escuela de Comercio General San Martín, festejando el Ultimo Primer Día (UPD). Este festejo, que ya dio que hablar hace unas semanas consiste en celebrar el comienzo del último período lectivo de sus vidas como alumnos secundarios; y llegar a la escuela sin dormir y alcoholizados. En este contexto y en medio de esta polémica, el ministro de Educación Felipe De los Ríos dijo que si bien ellos sólo saben de dos casos de UPD, están preocupados por esta tendencia, y es por esto empezarán a trabajar en talleres hasta con los padres de los alumnos que estén por egresar. A la vez, aseguró que endurecer las sanciones en la escuela, porque los chicos lleguen alcoholizados no sirve para solucionar el problema. "Es algo que excede a la escuela, y es un problema social. Pero como dijo Sarmiento, todos los problemas son de Educación y nosotros vamos a trabajar para buscar solución a esto que ponen en riesgo la vida de alumnos", agregó el funcionario.



Según el ministro de Educación los casos en que los chicos llegan alcoholizados a las escuelas no son frecuentes. De hecho, dijo que ellos sólo tienen conocimiento de dos festejos de UPD. Uno de ellos fue en una escuela en Santa Lucía y el segundo, el que ocurrió este fin de semana (ver aparte). "Son modas que no le hacen bien ni a la sociedad, ni a la salud de los chicos", dijo De los Ríos y agregó que se va a trabajar con los papás de los estudiantes para poder generar un clima en el que los chicos puedan tener buenos hábitos. "En cada escuela los directores estarán a cargo de los encuentros y ellos deberán convocar a los padres. A la vez, el Ministerio deberá fortalecer, en estas jornadas, todo lo que implica esta conducta nueva en la que los chicos actúan por moda. Es un problema complejo, transversal y que nos pone en alarma. Vamos a trabajar junto a los papas y los docentes", dijo el funcionario.



En cuanto a si endurecer las sanciones sería una forma de evitar estos festejos, De los Ríos dijo que no. "Hay que darle el ejemplo a los chicos para que no se sientan solos y hacerles ver que la sociedad está preocupada y ocupada en lo que les pasa. Además hay que tratar de desvirtuar esta moda y hay que mostrarles que estas conductas pueden llevarlos a cambiar su proyecto de vida, su futuro para siempre", explicó y resaltó que esto no es sólo un problema de los padres, sino de toda la sociedad.



En este contexto agregó que si bien el recibió numerosos comentarios sobre que los padres "potencian" estas actividades dijo que está seguro que los papás de los estudiantes no quieren que sus hijos salgan a emborracharse, pero aseguró que cree que hay padres que no analizan el riesgo que significa todo esto. "Quizás ellos -por los padres- estimulan el encuentro de la amistad, pero no creo y me resisto a pensar que haya padres que potencian la participación de los chicos en la ingesta de alcohol. Los padres no ponen en valor el riesgo que significan estas salidas", concluyó.

En Rawson. El boliche De la Ostia, de Rawson, fue clausurado el sábado en la noche, pero de igual manera el domingo se realizó la fiesta en la que hallaron a los menores.

Los padres de los alumnos pueden pagar hasta 95 mil pesos en multa



El lunes en la madrugada un boliche de Rawson fue clausurado por efectivos policiales porque habían alrededor de 100 menores de edad en su interior. "No sólo estaban los chicos sino que también había una gran cantidad de bebidas alcohólicas", dijo Horacio Morando, el juez del Primer Juzgado de Faltas, que es quien interviene en el caso. Tras esa clausura y que algunos chicos fueran llevados a la Comisaría del Menor, los padres fueron notificados con un acta y podrán ser multados. Morando dijo que podrían pagar multas de hasta 95.000 pesos.



Según Morando, el problema con este boliche comenzó el sábado. "Ese día se clausuró el boliche porque no tenían la habilitación de Bomberos. Al otro día van a controlar que la clausura no se viole y descubren que se estaba realizando una fiesta y que la mayoría de las personas eran menores", explicó y dijo que los chicos le explicaron a la Policía que se trataba de una fiesta de alumnos de una escuela secundaria.



"A los padres se les labró actas porque quedó encuadrado en el artículo 31 de la Ley Seca que indica que son los responsables de la permanencia de los menores dentro del local. Pueden ser multados hasta con 95.000 pesos, según prevé la ley", resaltó el magistrado y dijo que si bien todos los fines de semana encuentran menores en los boliches y clausuran locales por esta falla, nunca habían visto una fiesta privada con tantos menores y con tanto alcohol dentro de un boliche.



Por otra parte, el juez explicó que el dueño del local bailable quedó detenido por la rotura de la clausura y que deberá esperar el juicio, que calcula que podría ser a fines de esta semana. A la vez, dijo que el bolichero tiene otras clausuras anteriores y esos antecedentes pesarán a la hora de la sanción. "Podría caberle hasta la clausura definitiva", dijo.





La Multa

50

mil pesos es el valor de la multa para los boliches que son clausurados por la presencia de menores. A la multa económica se le suma varios días de clausura dependiendo la falta y si son o no reincidentes. La presencia de menores dentro de los boliches es una de las principales causas de clausura en la provincia, según los jueces de Falta.