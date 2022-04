La noticia de que Ullum buscaba crear un refugio para perros, en el que los animales que no fueran adoptados o recuperados por sus dueños en un plazo de 3 o 6 meses serían sacrificados, levantó tanta polvareda que ayer, a un día de que esa noticia circulara como reguero de pólvora por la provincia, el mismo Leopoldo Soler, intendente de Ullum, dio por caído ese proyecto que ya presentó en el Deliberante. Es que además de no tener el visto bueno de las autoridades provinciales ni el respaldo de los concejales del departamento, ese tipo de medida va en contra de la ley vigente.

"Vamos a hacer un refugio para perros callejeros. El destino final de los animales que no sean reclamados por sus dueños o que no sean adoptados será la eutanasia", había dicho el intendente de Ullum, en una nota publicada por este medio el domingo pasado. Ese mismo día, el secretario de Ambiente provincial, Francisco Guevara, puso el grito en el cielo y dijo que "no vamos a permitir que en Ullum sacrifiquen perros".

Los dichos de Guevara fueron el primer indicio de que el fin del proyecto era inminente. Por último, el propio Soler ayer lo confirmó con sus declaraciones. Es que, tal como lo había anunciado anteriormente, ayer reiteró que sin "la eutanasia" el proyecto no va a ser promulgado, por más que lo aprueben los concejales, cosa que también ve imposible que suceda.

"El proyecto ya está presentado, pero si no hay consenso, que por lo visto no va a haber, no podemos avanzar. Además, la provincia, a través de Ambiente, ya manifestó que no apoyará al proyecto y nosotros contábamos con el apoyo de ellos para poder conseguir los medios necesarios. Íbamos a hacer el refugio con aportes económicos de ambos, pero el presupuesto nuestro no podrá sustentarlo", dijo el intendente, mientras que desde Ambiente reiteraron en varias oportunidades que ellos ayudarán a todos los municipios en la creación de los refugios municipales. Por otro lado, y sin dar el brazo a torcer con la postura, Soler agregó: "Si no hay otra solución -que no sea la eutanasia- no podremos tener el refugio, porque no podemos tener en cautiverio y mantener los perros hasta que se produzca la muerte natural. Es decir, no voy a promulgar la ordenanza. Sin eutanasia es imposible, porque el presupuesto es imposible".

Otra señal de que el refugio de Ullum quedará sólo en un proyecto, a pesar de que al parecer es lo que muchos sanjuaninos quieren, pues en la encuesta realizada por la edición web de este medio el 57% dijo que estaba de acuerdo con la idea de Soler, es la falta de apoyo político de parte de los concejales. Hasta de los que son de su mismo partido político. "Mi postura es muy clara. No estoy de acuerdo con que se mate a los animales. Sí comulgo con la idea de que tengamos un refugio, pero no con matarlos. Mañana -por hoy- tenemos reunión de comisiones y ahí hablaremos. Nosotros no estábamos informados y nos desayunamos el domingo con la noticia que publicó DIARIO DE CUYO y hoy fui a pedir una copia del expediente para analizarlo. Hay que bajarlo y buscar otras soluciones", dijo la concejal Daniela Salinas, quien resaltó que aprobar esta ordenanza sería ir en contra de la ley provincial.

En el mismo sentido, y aportando otro granito para la caída del proyecto, el abogado Horacio Carrizo, especializado en protección de animales, comentó que este proyecto "no es viable" por varias razones, entre ellas que es ilegal. Es que en la provincia está vigente la Ley 1053-L, que en su artículo tercero dice: "Se prohíbe en San Juan el sacrificio de animales domésticos como sistema de control poblacional".

"Hay que alentar a la sociedad a que se haga cargo de esta situación, muchas personas no llevan los animales a castrarlos. Por otra parte, este proyecto no puede ir en contra del derecho positivo vigente. Es una política desacertada, para mí esto fue para medir posiciones políticas", concluyó el abogado, mientras que algunos proteccionistas definieron como "estúpida" la decisión del intendente ullunero, que en pocas horas debió dar marcha atrás.

CLAVES: