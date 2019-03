Son tres años del Nivel Inicial los que se han visto afectados porque aún no comienzan las clases en la Escuela Saturnino S. Araoz, de Calingasta. Según lo que informan los padres, los alumnos de las salitas de 3, 4 y 5 años no han iniciado sus actividades escolares porque las aulas no están terminadas.

En diáogo con DIARIO DE CUYO, explicaron que la obra de las seis salitas para el Nivel Inicial estaba prevista que se entregara en octubre del 2018 pero no fue así. En diciembre, cuando fueron a inscribir a los niños, les indicaron que en febrero iba a estar culminada la construcción y refacción de las aulas. "Estamos a mediados de marzo, las clases en toda la provincia comenzaron pero para nuestros niños no", expresó la mamá de un alumno, Eugenia González.





Además dijo que sería "una pena que la escuela pierda la matrícula que tiene de estudiantes" de ese nivel. Cabe destacar que hay aulas que pueden utilizarse pero no están limpias mientras que las otras no tienen luz, agua y pozo negro, entre otras cosas.

El establecimiento se encuentra a 3 kilómetros de Barreal y cuenta con 100 niños que esperan comenzar el ciclo lectivo.