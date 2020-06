Desde hace un tiempo, Ricardo Gremoliche es más conocido por su gran corazón que por su oficio. Es remisero y alterna el trabajo con la solidaridad. Se dedica a recolectar donaciones para luego repartirlas entre las familias más afectadas por la cuarentena, llevando todo en bolsas como si fuera un Papá Noel más mundano. Dijo que lo hace para agradecer lo "poco" que tiene, ya que su condición también es humilde, pero nunca le faltó qué comer.



Ricardo tiene 55 años. Y hace más de una década que es remisero. Dijo que gracias a este trabajo comenzó a conocer historias de personas que estaban atravesando por una situación difícil. Y fue entonces que comenzó a realizar pequeñas tareas solidarias. Pero en esta época de pandemia y cuarentena redobló la apuesta para convertirse en un transportador de ayuda. "Siempre colaboré con la Fundación Solydar, pero en esta ocasión con más pasión al ver que muchas familias quedaron sin trabajo y en una muy mala situación. Por eso busco las donaciones a domicilio y luego ayudo a repartirlas. Es algo que voy a seguir haciendo aun después de que se termine el aislamiento porque me reconforta saber que con esta pequeña cosa que hago puedo llevar alivio a quien más lo necesita", dijo.

"A mis hijos siempre les digo que agradezcan tener comida en la mesa todos los días, porque hay quienes no la tienen".

Ricardo también ayuda a gente de manera particular y por propia iniciativa. Fue quien impulsó una colecta entre los remiseros para ayudar a un compañero de trabajo que fue operado. Incluso colaboró económicamente y hasta con el mandado para que una familia tuviera gas. "Un pastor amigo mío quedó varado en Chile por la pandemia y su familia quedó sola acá en San Juan y sin amigos o familiares cerca. La visité y me enteré que estaban sin gas porque no tenían ni plata ni transporte para ir a comprar una garrafa. Yo me encargué de las dos cosas", agregó.



Ricardo dijo que desde joven trabajó sobre ruedas. Primero fue camionero, luego chofer de ambulancia y por último remisero. Y que el estar muchas horas en la calle lo llevó a descubrir "la cruda realidad" que atraviesan algunas familias y la necesidad de ayudarlas. Agregó que gracias a Dios y al apoyo de su familia puede continuar practicando la solidaridad para sentirse útil para la sociedad. "Creo que todos nacemos con una misión. No sé si ayudar a los demás es la mía, pero sí siento que es lo que me reconforta y me hace seguir luchando por un mundo mejor", confesó.

Pura mística



Todos los años, Ricardo personifica a Papá Noel o a algún Rey Mago para repartir juguetes entre los chicos en el Marcial Quiroga.