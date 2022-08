Una trabajadora incansable. Así la definen los puesteros de la Feria de frutas y verduras de Capital a Zulma Ibarra, una joven que transita sus últimos días de embarazo y fue sorprendida este martes al mediodía con un "baby shower" sorpresa en medio del trabajo. La chica llegó desde Bolivia hace unos 5 años buscando trabajo y lo encontró en la feria capitalina. Este martes, sus compañeras de la feria le hicieron un "baby shower" que incluyó hasta una torta, un pequeño ágape entre cajones de verduras y regalitos para el bebé que viene en camino.

"No lo podía creer. Jamás me imaginé un gesto así, me hicieron emocionar. Voy a estar siempre agradecida por este hermoso momento que me hicieron pasar", expresó emocionada Zulma, la chica de 27 años que llegó desde Sucre, Bolivia, buscando una mejor vida. Dejó su país en el 2007 buscando nuevos horizontes y decidió venir a Argentina. Trabajo en Mendoza en una chacra hasta que hace unos cinco años decidió llegar a San Juan. Se instaló y encontró trabajo en un puesto de la feria capitalina. Sus compañeras y compañeros resaltan la vocación al trabajo que tiene Zulma, tanto que ya transita los últimos días de su embarazo y continúa trabajando. "En dos semanas más se me cumplen los 9 meses pero no puedo dejar de trabajar porque yo vivo de esto, del día a día. Por fortuna tuve un embarazo muy tranquilo que me permitió trabajar sin problemas. Voy a trabajar hasta donde pueda", expresa la chica.

Lo cierto es que todos quienes este mediodía hacían sus compras en la feria capitalina se sorprendieron con el baby shower en uno de los puestos. Gaseosas, masas dulces y hasta una torta que hicieron las puesteras, fueron parte de la sorpresa para Zulma. "No lo podía creer cuando me llamaron al puesto de una compañera y me sorprendieron con eso", dijo Zulma. También hubo regalos para Uriel, el futuro bebé que seguramente en unos meses más crecerá entre los puestos de la feria municipal.