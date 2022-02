Más tranquila pero igual de preocupada, así se mostró Johana Gómez, la abuela de Martín, el bebé que tiene 10 meses y que el lunes sufrió una descompensación que tuvo en vilo a toda la familia. El hecho ocurrió en una finca de El Mogote, en Chimbas, cerca de las 14.30 y quedó registrado en un dramático video.

Una joven de 16 años se disponía a dormir la siesta con su bebé cuando notó que no respiraba y en cuestión de segundos, su color fue cambiando a morado. Desesperada, pidió ayuda a su familia y su hermano de 18 años la trasladó en moto hasta el puesto policial de El Mogote.

Allí, se bajó como pudo y rengueando le entregó el pequeño a los uniformados que estaban en lugar, quienes rápidamente lo subieron a un auto y comenzaron a hacerles maniobras de reanimación mientras iban en camino hacia el Centro de Salud Baez Laspir. Recién en calle Rodríguez y Mendoza, Martín pudo volver a respirar y la adrenalina de los policías y de su mamá pudo controlarse.

Johana sostuvo que en el dispensario lograron estabilizarlo pero que cerca de las 17, convulsionó y lo derivaron al Hospital Rawson, donde le detectaron Covid. Quedó internado y la familia asegura que está bien pero ahora deben esperar que atraviese de la mejor manera el coronavirus.

Por su parte, la abuela de Martín no paró de repetir que los policías fueron los que lo salvaron. "Si no lo reanimaban, el final hubiese sido otro. No lo tendríamos con nosotros", cerró agradecida.

VIDEO EXCLUSIVO