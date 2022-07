Hace algunos días, a través de las redes sociales, se gestó el "Argentinazo" con el fin de manifestar su descontento con la situación que atraviesa el país. Principalmente esta semana que pasó, con la renuncia del ministro Martín Guzmán y las consecuencias que vinieron aparejadas, como la suba descontrolada del dólar informal.

En este sentido, una multitud de sanjuaninos se sumó a la propuesta y se nucleó en la Plaza 25 de Mayo para reclamar por mejoras políticas y económicas.

Grandes y chicos inflaron globos celestes y blancos, se colgaron banderas de Argentina y hasta se colocaron pelucas albicelestes con el fin de darle color a la columna de manifestantes que rodearon el punto cero de la Ciudad de San Juan.

Luego de darle un giro a la plaza, volvieron a concentrarse frente a la Catedral y algunos de los participantes pidieron la palabra para hablar sobre la crisis que se vive en el país. "Estamos hartos de trabajar y que no avancemos. Dónde está el dinero de nuestros aportes", expresó una mujer. Mientras que un hombre dijo que no soporta más que la dirigencia política no tenga rumbo.