El padre Leonardo Pons anunció que dejará de ser cura de la Iglesia Católica para ejercer dentro de la rama anglicana. "Quiero vivir el sacerdocio lo más cercano posible a la iglesia primitiva, centrado en la eucaristía, la palabra de dios y la familia. No me voy de la Iglesia Católica, no me hago de una secta ni de otra religión", aseguró en un video que publicó en sus redes sociales

COMUNICADO: CARTA A MIS HERMANOS Publicado por P Leonardo Pons en Miércoles, 7 de julio de 2021

Según contó Pons, la únicas diferencias es que los sacerdotes, diáconos y obispos que "libremente quieran" pueden formar una familia. Además, dijo que los sacerdotes viven en su casa, atienden a la comunidad y se mantienen de su trabajo.

"Estoy muy feliz de dar este paso", concluyó.