Desde el inicio los chicos levantaron polvareda. Es que todos corrieron al centro del predio para participar en la primera de las actividades que pondría a prueba su habilidad para la destreza criolla. Fue en el Primer Festival de Jineteada y Destreza Criolla por Nuestros Niños, organizado por la Federación Gaucha Sanjuaninas para homenajear a los chicos en el Mes de las Infancias. Los protagonistas fueron los niños de las diferentes agrupaciones gauchas que hasta participaron en un campeonato de monta de toro mecánico.

Ni bien instalaron los dos toros mecánicos en medio del campo de la doma, los chicos los rodearon a la espera de montarlos. Y fueron tanto las nenas como los varones los que desafiaron el vértigo. Aunque algunos necesitaron apoyo extra para lograrlo. Fueron los más pequeños que recurrieron a la ayuda de Peppa Pig, uno de los personajes infantiles presentes en el festival, para que los ayuda a montarlos. De ahí en más, hicieron todos los esfuerzos posibles por permanecer sobre el animal la mayor cantidad de segundos posibles para llevarse un premio.

Ingenio. Mientas esperaban montar el toro, algunos chicos practicaban jineteada con un caballo de juguete, pero usando hasta una fusta para darle realismo.

Todos se entusiasmaron tanto con este desafío que quisieron una segunda y tercera monta. Y los organizadores se vieron obligados a retirar los toros para poder continuar con las demás actividades, lo que no molestó a los chicos. Es que se venía otra prueba de agilidad y destreza. Fue la carrera de tachos, una competencia en postas donde los chicos también derrocharon adrenalina.

El juez dio la señal y los chicos galoparon a toda velocidad para poder hacer un 8 entre los tachos y llegar lo más rápido posible donde los esperaban sus compañeros para seguir la posta. La gente los aplaudió de pie porque compitieron con la misma garra y profesionalismo que los adultos.

Para bajar la adrenalina y que los chicos repusieran energías, se realizó el desfile gaucho, también encabezado por los niños.

Destreza. Los chicos que participaron de las competencias de destreza criolla lo hicieron con el mismo fervor que los adultos.

Algunos protagonistas

EMIR SAAVEDRA - De "Troperos de La Rinconada"

"Me gustaría montar un petizo, pero aún no me dejan porque tengo 6 años. Por eso voy a jinetear en el toro mecánico para ver que se siente. Espero poder aguantar mucho tiempo sin que me tire. Y si me tira, que no me duela tanto".

AIMARA GODOY - De "Tradición y Amistad"

"Siempre vamos con mi familia a los festivales gauchas y siempre me gusta participar de alguna actividad. Por eso me gusta mucho la idea de que hayan hecho este festival con muchas actividades para los niños así podemos divertirnos haciendo lo que nos gusta".

DAIRA ZÁRATE - De "Carlos Rocha"

"No me importa seguir esperando en la fila para poder montar el toro mecánico. Es que me gusta mucho la jineteada y ya estoy aprendiendo a jinetear un petizo. Por eso me va a servir de práctica subirme al toro. Espero tener mucho aguante".

DYLAN MOLINA - De "Cura Brochero"

"Siempre que vamos a un festival gaucho quiero participar de las competencias de destreza criolla con los demás miembros de la agrupación, pero no siempre me dejan porque para estas actividades prefieren a los más grande. Hoy me di el gusto de participar".